Andrea Milutinović – zvezda je rođena!

Među decom koja nastupaju na takmičenju „Voice Kids“ u Nemačkoj, istakla se Andrea Milutinović iz Beča. Prošla je prvi krug takmičenja, a sad s nestrpljenjem, ali bez treme, očekuje polufinale. Voli da peva, pa je za nju sve to sjajna zabava, a pored rodbine i prijatelja, podržavaju je drugari iz škole i nastavnici. Tokom intervjua za KOSMO, kojem je prisustvovala i njena mama Maja, sve vreme je bila opuštena i izuzetno elokventna.

Andrea ima deset godina, rođena je u Novom Sadu, a sa šest godina je sa roditeljima došla u Beč, gde je pošla u školu.

„Nisam znala nemački, osim nekoliko reči, ali se nisam plašila. Ne plašimo se kad ne znamo šta nas čeka. Kako u školi Terezijanum nije bilo mesta, pošla sam u jednu privatnu školu, a u početku sam se snalazila na engleskom. Pored škole, nemački sam učila i na privatnim časovima, pa sam ga naučila za dve godine. Bila sam na raspustu kad je mojim roditeljima stiglo pismo iz Terezijanuma sa obaveštenjem da imaju jedno slobodno mesto za mene. Tamo sam nastavila treći razred i lepo mi je. Nastava je na nemačkom i engleskom jeziku, a od sledeće godine dodatno ću učiti francuski. Iako mi je omiljeni predmet matematika, imam sve jedinice“, ispričala je ova pametna devojčica o sebi.

(FOTO: Milan Kabašić)

Omiljena Andreina tema je muzika, naročito pevanje, a za to ima zanimljivo objašnjenje.

„Volim da pevam i mislim da je sve počelo kad sam bila u maminom stomaku jer mi je ispričala da mi je stalno puštala operske arije. Zato valjda ja pevam od kako sam progovorila prve reči. Jako volim mjuzikle, ali sada me više privlači pop muzika. Posebno volim pesme Whitney Houston i Amy Winehouse i mogu sebe da zamislim kao pop pevačicu. U školi učim da sviram klavir, a taj instrument imam i kod kuće, pa rado muziciram“, otkriva Andrea.

Zanimalo nas je da li naša mala sagovornica ponekad sluša i našu narodnu muziku.

„Kad smo se prošli put iz Srbije vraćali u Austriju, sve vreme smo u kolima slušali narodne pesme. Meni je to prijalo, a kako sam bila jako umorna, ta prijatna muzika me je uspavala. Moj tata voli da peva za svoje srce i dušu, pa meni uvek peva pesmu ’Bele ruže’. Njome me je uspavljivao kad sam bila malena. Sviđa mi se taj zvuk“, poverila nam je muzička zvezdica, sa kojom smo otpevali par stihova tatine omiljene pesme.

(FOTO: Milan Kabašić)

Kako je stalno pevala, Andrea je poželela da to čuje svet i izvan njenog najužeg kruga.

„Čula sam za dečje takmičenje u pevanju na jednoj televiziji u Srbiji i pitala sam roditelje da li bi me prijavili. Odmah su me odbili. Međutim, kad god sam smela da gledam televiziju, pratila sam takmičenje ’Voice Kids’. Zamišljala sam kako bi bilo lepo kad bih se našla na toj bini. Kad sam to saopštila mami prošle godine, rekla je da je prerano da razmišljam o tome. Moji drugari u školi su mi stalno govorili da treba da se prijavim, bili su sa mnom tužni kad sam im rekla da mi mama ne da“, priča Andra, dodajući da joj nije dozvoljeno da neograničeno gleda televiziju, a u dogovoru sa roditeljima još uvek nema mobilni telefon.

Naravno, roditelji su odavno svesni da im je dete muzički nadareno, ali se protive svakom obliku štetne improvizacije.

„Mama i tata su me slušali kad pevam i uvek su govorili da sam talentovana. Rekli su mi takođe da oni pevanju ne mogu da me podučavaju. Onda je mama upoznala jednu studentkinju operskog pevanja i zamolila je da me čuje. To je Antonija Vučinović, koja je odmah rekla da imam talenat, a kroz muziku smo mi postale bliske, kao da smo sestre. Kroz druženje u našoj porodici, Antonija i ja smo razgovarale sa mojim roditeljima i oni su mi dozvolili da se takmičim u ’Voice Kids’. Po pravilima, poslali smo video i javljeno nam je da dođemo na kasting, gde sam pevala dve pesme. Kad su mi saopštili da sam prošla, bila sam mnogo srećna“, opisuje devojčica svoje prve korake ka javnom nastupu.

(FOTO: Milan Kabašić)

Andrea tvrdi da u prvom krugu zvaničnog takmičenja, kad je bilo i prvo televizijsko snimanje, nije imala tremu.

„Bila sam veoma uzbuđena dok sam čekala da me pozovu na scenu. Ipak, dok sam pevala, nisam uopšte razmišljala šta će žiri odlučiti, ali sam se puno radovala kad sam shvatila da sam prošla dalje. Baš sam bila ponosna na sebe! Bio je to moj prvi nastup pred publikom, a ja sam se osećala kao da mogu da poletim. Znate, tamo sam, pre svega, otišla jer mi je sve bilo zabavno“, uz iskreni dečji osmeh priča mala umetnica, poveravajući da su joj mama i tata sve vreme govorili da treba da veruje u sebe, a šta god treba da bude – biće.

Kad ju je nakon izvedene muzičke numere jedan član žirija pitao odakle dolazi, Andrea je bila jasna.

„Rekla sam da dolazim iz Srbije, a da živim u Beču. Neka deca kriju odakle dolaze, a ja ne razumem zašto je tako. Skroz je normalno da kažeš odakle si, ne treba da se stidiš svog porekla“, potpuno je definisan stav devojčice.

Andrein mentor je, po njenom izboru, popularni pevač Alvaro Soler.

„Alvara sam odabrala jer je popularan pop pevač, a divno peva i operske arije. Kasnije sam videla i da je zaista dobar i prijatan sa decom. Slušam njegove pesme odavno i sviđaju mi se. Uz to, veoma je energičan na sceni, sve vreme pleše, a to mi se takođe dopada.“

Naravno, morali smo našu sagovornicu da pitamo šta želi u budućnosti.

„Kako god da prođem na takmičenju, želim da nastavim sa pevanjem. Za sada znam da ću nastupiti na festivalu revijalnog karaktera, koji se 17. maja održava u Beču. Nastaviću da učim pevanje, a volela bih da se i dalje takmičim. Naravno, škola mi je na prvom mestu jer sledeće godine polazim u gimnaziju“, naglasila je za KOSMO Andrea Milutinović.

Reč ima i mama Maja

Maja Gvozdić, zajedno sa suprugom, bdije nad svojom ćerkom, želeći da je zaštiti od svega što bi moglo da joj naruši mir i da je zaboli.

„Andrea je kod kuće počela da peva operske arije. Jednom prilikom sam je snimila i snimak poslala jednoj profesorici u Novom Sadu zato što sam želela da čujem stručno mišljenje. Nisam od onih roditelja koji se hvalisaju talentom svog deteta, a za ocenjivanje njenog pevanja, koliko god da mi se dopada, nisam kompetentna. Profesorica mi je rekla da deca koja pevaju otvorene vokale imaju izvanredni talenat i vrhunski su sluhisti. To mi je pomoglo da donesem odluku da joj u Beču nađem osobu koja će da radi sa njom. Antoniju Vučinović sam upoznala slučajno i veoma sam je zavolela. Ona je Andreu upoznala sa tehnikom pevanja. Pevale su zajedno, a Andrea je vrlo brzo učila“, priča ponosna mama i dodaje da joj je upravo Antonija savetovala da nađe učitelja pevanja koji je ujedno i pedagog.

Maja potiče iz Kosovske Mitrovice, gde Andrea svaki raspust provodi kod bake i deke. Jednom prilikom, deda je odveo kod iskusnog muzičkog pedagoga.

„Čika Pera Rakić je bio moj učitelj pevanja i vrlo je poznat u svetu muzike. Bio je oduševljen kad je čuo Andreu i rekao je da će joj pomoći. Povezao nas je sa svojom nekadašnjom učenicom Majom Jaku (Jakupović), džez pevačicom i profesorkom pevanja na Jam Music Lab privatnom univerzitetu u Beču. Maja je prihvatila da radi sa Andreom i to lepo funkcioniše. Ona smatra da je naše dete izuzetno talentovano, a s obzirom na njen uzrast, pedagoški je Andrei vrlo posvećena. Maja misli da sa našom ćerkom treba ozbiljnije raditi, pa je predložila da je odvedemo na razgovor u trogodišnju višu školu pevanja. Videćemo šta će biti, nigde ne žurimo, Andrea je dete i treba tako da ostane“, kategorična je mama.

Na pitanje kako je donela odluku da Andrei dozvoli da se takmiči, mama odgovara:

„Sa ćerkom sam ponekad gledala takmičenje ’Voice Kids’. Bilo je tu divne dece, ali mislila sam da je to za njih naporno, da im utiče na emocije i stvara stres. Smatrala sam da ispadanja iz takmičenja i tuge zbog toga nisu za njihov uzrast. Želela sam da moje dete zaštitim od toga, ali u pevanju sam je podržavala. Ipak, kroz razgovore sa stručnjacima, suprug i ja smo odlučili da joj ispunimo želju jer je Andrea za svoj uzrast zrela, ona je zdravo dete koje o svemu razgovara sa nama i ta bliskost joj je i zaštita.“

VAŽNO! Andrea nastupa u polufinalnom delu takmičenja „Voice Kids“ 21. aprila, gde o daljem plasmanu odlučuje žiri. Ukoliko bude među dvanaest najboljih takmičara, nastupiće u finalu koje se emituje uživo 12. maja. Tu će glasati publika. Ako se Andrea Milutinović nađe među finalistima, podržaćemo je svojim glasovima!

Autorka: Vera Marjanović