Andrija Milosevic: „Warum können wir nicht normal sein?“ (VIDEO)

„Warum können wir nicht normal sein?“ Mit dieser Frage eröffnet der serbisch-montenegrinische Schauspieler Andrija Milosevic sein jüngstes Instagram-Video, in dem er sich zu den täglichen Hassausbrüchen in sozialen Medien äußert. Milosevic, der in seinem Heimatland für seine Rollen in verschiedenen Film- und Fernsehproduktionen bekannt ist, drückt seine Besorgnis und sein Unverständnis über die allgegenwärtige Hasskultur in den sozialen Medien aus.

Zu Beginn des Videos betont er, wie monoton und langweilig die ständige Wiederholung von Hassnachrichten geworden ist. „Wie langweilig es geworden ist. Dieser von hier, jener von dort – warum können wir nicht normal leben? Lass diesen leben, und du lebst gut, dann trinken wir und spielen Fußball“, sagt er.

Ständige Konfrontation mit Hassnachrichten

In der Beschreibung des Videos auf Instagram wiederholt er, wie „allgegenwärtiger Hass langweilig geworden ist“ und dass es für ihn „immer unverständlich“ ist. Er demonstriert, wie es in der Praxis klingt: „An jeder Ecke sagte einer 1.300, der andere sagte 1.100, aber wir sind 905 vor der neuen Ära“.

Milosevic äußert seine persönliche Belastung durch die ständige Konfrontation mit Hassnachrichten und wiederholt seine Unverständnis darüber. „Ich habe das Gefühl, dass mein Gehirn in irgendeinem Öl von diesem ständigen Bedürfnis, jemanden auf die eine oder andere Weise herabzusetzen, zermürbt wird, das Schlimmste in sich zu finden und es über soziale Medien zu liefern. Warum können wir nicht ein bisschen normal sein? Ich kann es nicht verstehen“, sagt er am Ende des Videos.