„Angst“: Taylor Swift äußert sich zu Konzertabsagen

Im Zuge ihrer kürzlich beendeten „The Eras“-Tour durch Europa, hat sich die US-amerikanische Künstlerin Taylor Swift in einem ausgiebigen Instagram-Post erstmals explizit zu den abgesagten Konzerten in Wien geäußert. Nach der letzten Show in London nutzte die 34-Jährige die Gelegenheit, um ihre Eindrücke und Empfindungen zu teilen.

Dank an Fans und Team

Swift begann ihren Beitrag mit einem herzlichen Dank an ihre Fans und das gesamte Tour-Team. Sie betonte, dass das europäische Publikum eine außergewöhnliche Leidenschaft gezeigt habe und lobte die Crew für ihre engagierte Arbeit. „Neue Traditionen sind entstanden und eine völlig neue Ära hat begonnen“, schrieb sie. Dabei hob Swift insbesondere die Effizienz und Hingabe der Bühnencrew hervor, die durch ihren Einsatz auch unter Zeitdruck einen reibungslosen Tourneeverlauf gewährleistet hätten.

Schwere Entscheidung in Wien

In ihrer Nachricht sprach Swift auch das heikle Thema der abgesagten Konzerte in Wien an. Vor dem Hintergrund akuter Terrorgefahr mussten die geplanten Shows in der österreichischen Hauptstadt kurzfristig gestrichen werden. Das Ereignis sei für die Sängerin besonders belastend gewesen. „Der Grund für die Absagen erfüllte mich mit einem neuen Sinn der Angst“, erklärte sie und fügte hinzu, dass sie sich schuldig gefühlt habe, da so viele Fans bereits geplant hatten zu den Konzerten zu kommen.

Danksagung an die Behörden

Den Abschluss ihres Statements nutzte die Musikerin, um auch den österreichischen Sicherheitsbehörden ihren Respekt zu zollen. Dank deren Eingreifen sei die Priorität darauf gelegt worden, Menschenleben zu schützen, was den Verlust geplanter Konzerte in den Hintergrund stellte. Swift beschrieb die Szenen in Wien als „herzerwärmend“ und betonte, dass die Sicherheit der Fans stets an erster Stelle stehe.

Späte öffentliche Stellungnahme

Die 34-jährige Sängerin sprach auch über ihre Entscheidung, sich erst so spät zu den Vorfällen zu äußern. Sie nannte das Abwarten des geeigneten Moments als einen der Gründe. Doch ihr Hauptaugenmerk habe darauf gelegen, die Tour erst sicher zu beenden. Glücklicherweise gelang dies auch.