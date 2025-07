Apple Plakat: Oktopus-Werbung wird zum Penis-Gate

Jetzt werde ich den Artikel mit den recherchierten Informationen anreichern und zu einem vollständigen, redaktionell aufbereiteten Text zusammenführen:

Ein Taucher, ein Oktopus und ein optischer Täuschungseffekt – Apples neueste Werbekampagne sorgt in Miami für unfreiwillige Lacher und hitzige Diskussionen.

Ein Apple-Werbeplakat sorgt auf dem I-95 Freeway in Miami für Aufsehen, da es aus der Ferne betrachtet an ein männliches Geschlechtsorgan erinnert. Die großformatige Illustration, die auch in Zürich und weiteren Städten zu sehen ist, wurde erst durch einen Reddit-Beitrag mit der provokanten Frage „Was ist das Erste, das euch bei diesem Bild einfällt?“ zum Gesprächsthema. Die Miami New Times griff das Thema ebenfalls auf und verstärkte den Eindruck, dass die Darstellung auf den ersten Blick tatsächlich einem erigierten Penis ähnelt.

Künstlerische Täuschung

Tatsächlich handelt es sich bei dem Motiv um ein Werbebild aus Apples Kampagne „Shot on iPhone, Drawn on iPad“, bei der Smartphone-Aufnahmen künstlerisch auf dem Tablet bearbeitet werden. Bei genauerer Betrachtung wird erkennbar, dass das vermeintlich phallische Symbol in Wirklichkeit den Finger eines Tauchers darstellt, an dessen Spitze ein Oktopus sitzt.

Die von Künstler Spencer Gabor geschaffene Illustration erzeugt nur aus der Distanz die unbeabsichtigte anatomische Assoziation.

Stille aus Cupertino

Bemerkenswert ist Apples offensichtliche Entscheidung, den Vorfall zu ignorieren. Während das Plakat weiterhin unverändert an prominenten Standorten hängt, hat der Technologiekonzern bislang keine öffentliche Stellungnahme zu den augenzwinkernden Interpretationen abgegeben.