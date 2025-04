Arbeitslosigkeit gestiegen: Diese Personen sind am meisten betroffen!

Die Arbeitslosenzahlen in Wien steigen im März 2025 um 6,4 Prozent. Trotz dieser Entwicklung zeigt sich der Stellenmarkt dynamisch.

Im März 2025 verzeichnete der Arbeitsmarktservice (AMS) Wien einen Anstieg der Arbeitslosenzahlen um 6,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wodurch die Zahl der arbeitslos gemeldeten Personen auf 124.576 stieg. Auf nationaler Ebene liegt die Arbeitslosenquote bei 7,4 Prozent. Besonders betroffen in Wien sind Personen über 50 Jahre sowie junge Menschen unter 25 Jahren.

Trotz der Zunahme der Arbeitslosigkeit zeigt der Stellenmarkt positive Entwicklungen. Die Zahl der AMS-Kundinnen und -Kunden, die Schulungen absolvieren, stieg um 1,9 Prozent auf 38.260. Insgesamt erhöhte sich die Zahl der Personen, die entweder arbeitslos sind oder an Schulungen teilnehmen, um 5,3 Prozent. Insbesondere bei den über 50-Jährigen stieg die Arbeitslosigkeit um 5,3 Prozent, während bei den unter 25-Jährigen ein Anstieg von 8,3 Prozent zu verzeichnen war.

Offene Stellen in Wien

Im März meldeten Wiener Unternehmen dem AMS Wien 10.547 offene Stellen, was einem Zuwachs von 6,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Zudem wurden 19,2 Prozent mehr Stellen besetzt als im Vorjahr, womit Wien in dieser Kategorie bundesweit führend ist.

Ein gemischtes Bild zeigt sich in den verschiedenen Wirtschaftssektoren: Während die Arbeitslosigkeit im Baugewerbe um 0,5 Prozent zurückging, stieg sie in der Warenproduktion um 7,6 Prozent, im Einzelhandel um 8,4 Prozent und in der Hotellerie und Gastronomie um 7,8 Prozent.

Arbeitsmöglichkeiten in Westösterreich

Winfried Göschl, der Chef des AMS Wien, rät dazu, Arbeitsmöglichkeiten in Westösterreich in Betracht zu ziehen, insbesondere im Hotel- und Gastronomiebereich, wo ein dringender Bedarf an Arbeitskräften besteht. Das Recruiting für die Sommersaison ist bereits angelaufen.

Unter dem Motto „Chance Tourismus“ werden ab April Infotage und Vorbereitungskurse für Tourismus-Ausbildungen in Regionen wie Schladming/Dachstein angeboten. Göschl betont, dass dies eine ausgezeichnete Gelegenheit für Jobsuchende in diesen Bereichen darstellt, selbst für einen Sommerjob.

Anschließend sollen sich auch die Jobaussichten in Wien deutlich verbessern.