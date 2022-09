ARBÖ-Mitgliedsbeitrag für vier Monate kostenlos sichern

Ob mit dem Auto, Motorrad, Fahrrad oder gar zu Fuß: die ARBÖ-Mitgliedschaft bietet für alle Lebenslagen Vorteile.

Von der 24-Stunden-Pannenhilfe, über die kostenlose Haftpflichtversicherung, die Sie schützt, wenn Sie als Fußgänger oder Radfahrer einen Schaden verursachen bis zum kostenlosen Fahrzeug-Check, bietet die ARBÖ-Mitgliedschaft noch vieles mehr. Zusätzlich zu den Schmankerl gibt es ab 01. September noch ein besonderes Angebot für (Noch-)Nicht-Mitglieder: vier Monate kostenlose Mitgliedschaft!

Meldet man sich ab 01. September für eine ARBÖ-Mitgliedschaft für nächstes Jahr an, ist man auch schon bis Ende diesen Jahres mit den Mitgliedsvorteilen geschützt. Ab dem Moment der Anmeldung spart man also bares Geld. So können Sie bis zu vier Monate (September, Oktober, November, Dezember) kostenlos von den ARBÖ-Vorteilen profitieren. Je früher man also beitritt, umso größer ist die Ersparnis.

Zusätzlicher Bonus

Zusätzlich gibt es für alle Personen, die Mitglied werden, das Pickerl oder einen Räderwechsel einmalig gratis dazu. Interessant wird das Angebot des Radwechsels erst richtig im Oktober, wenn die Winterreifen zum Einsatz kommen müssen. Hier kann man das Angebot gezielt nutzen.

Sicherheits-Pass ergänzend buchbar

Der Sicherheits-Pass ist die sinnvolle Ergänzung zur ARBÖ-Mitgliedschaft, schützt er doch Sie und Ihr Auto in Österreich und ganz Europa im Urlaub und auf Reisen. Entscheiden Sie sich jetzt Mitglied zu werden, bestellen Sie am besten gleich den Sicherheits-Pass dazu. Damit sind Sie bei erstmaliger Bestellung ab sofort und bis Ende 2023 geschützt.

ARBÖ-Mitgliedsbeitrag sparen

Info-Hotline: 050 – 123 – 123