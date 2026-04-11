Argentinien sagt Match gegen Serbien ab – Chaos im eigenen Verband

Das für den 9. Juni geplante Freundschaftsspiel zwischen Serbien und Argentinien findet nicht statt – das hat der Verband des amtierenden Weltmeisters offiziell bestätigt. Argentinien bestreitet seine WM-Generalprobe stattdessen gegen Island, wobei der Austragungsort unverändert bleibt: der US-Bundesstaat Alabama.

Absage & Ersatzsuche

Damit ist für Serbien die Chance vertan, sich im direkten Duell mit dem Titelverteidiger zu messen. Wie verlautet, fehlte allerdings auch innerhalb des Serbischen Fußballverbands die nötige Geschlossenheit, um das Spiel tatsächlich auf die Beine zu stellen. Die Begegnung wurde daraufhin abgesagt, und der Verband sucht nun nach einem Ersatztermin im Juni – einem letzten Test vor dem Start der Nations League. Auch dieses Spiel soll aller Voraussicht nach auf dem amerikanischen Kontinent ausgetragen werden.

Serbiens Juni-Programm

Zunächst gastieren die „Adler“ am 4. Juni bei Mexiko – eine Begegnung, von der sich der Serbische Fußballverband auch nennenswerte finanzielle Einnahmen erhofft. Argentinien hingegen trifft in seiner WM-Vorbereitung auf Island sowie auf Honduras, wobei das Duell mit Honduras für den 6. Juni angesetzt ist und das Spiel gegen Island drei Tage später folgt.

Serbiens erstes Pflichtspiel des Jahres 2026 steigt am 24. September: Zum Nations-League-Auftakt empfängt die Mannschaft in Belgrad die griechische Nationalelf.