KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
Login
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Überraschung

Arnautović überrascht alle: Floridsdorf oder Belgrad?

Arnautović überrascht alle: Floridsdorf oder Belgrad?
Foto: epa/ELISABETTA BARACCHI
1 Min. Lesezeit |

Floridsdorf statt Belgrad, Cevapcici statt Schnitzel – Marko Arnautovic hat bei seinen Antworten sogar die Moderatorin überrascht.

In einem Video auf Weekend.at stellte sich Marko Arnautovic kürzlich einer Reihe von „Entweder-oder“-Fragen – und sorgte dabei für eine überraschte Moderatorin. Als er zwischen Belgrad und Floridsdorf wählen sollte, zögerte der Fußballer nur kurz, ehe er sich für seinen Geburtsort in Wien-Floridsdorf entschied. Arnautović wuchs in Floridsdorf auf und hat väterlicherseits serbische Wurzeln – die Wahl für seinen Heimatbezirk überraschte dennoch.

Klare Ansagen

„Okay, das habe ich nicht erwartet“, war die spontane Reaktion der Moderatorin. Auch bei den übrigen Fragen bewies Arnautovic klare Haltung: Cevapcici schlugen das Schnitzel, Bier gewann gegen Gin – und statt ausgelassenem Partyurlaub zieht er die entspannte Variante vor.

 

Unabhängiger Journalismus braucht Unterstützung

Guter Journalismus entsteht nicht nebenbei. Gründliche Recherche, sorgfältige Faktenprüfung und eine kritische Einordnung brauchen Zeit, Erfahrung und Ressourcen. Damit wir weiterhin unabhängig berichten können – frei von politischem oder wirtschaftlichem Einfluss – sind wir auf deine Unterstützung angewiesen.

Hilf mit, unabhängigen Journalismus zu sichern.
KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Wissenswert
Kroatien Maut 2026: Preise, Strecken, Rabatte und digitale Maut im Überblick
| Digitalisierungsfalle
Bauriese mit drei Tagen Stillstand und 100.000 Euro Schaden – Wenn KI alle Firmendaten löscht
| Nahpassage
Riesiger Asteroid raste 4-mal näher als Mond an Erde vorbei – erst 9 Tage vorher entdeckt!
| Familientragödie
Mutter springt mit drei Kindern aus 13. Stock
| Sparpaket
Regierungs-Maßnahmen durchgesickert: Alkohol wird teurer
MEHR AKTUELLE NEWS