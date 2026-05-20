Arnautović überrascht alle: Floridsdorf oder Belgrad?

Floridsdorf statt Belgrad, Cevapcici statt Schnitzel – Marko Arnautovic hat bei seinen Antworten sogar die Moderatorin überrascht.

In einem Video auf Weekend.at stellte sich Marko Arnautovic kürzlich einer Reihe von „Entweder-oder“-Fragen – und sorgte dabei für eine überraschte Moderatorin. Als er zwischen Belgrad und Floridsdorf wählen sollte, zögerte der Fußballer nur kurz, ehe er sich für seinen Geburtsort in Wien-Floridsdorf entschied. Arnautović wuchs in Floridsdorf auf und hat väterlicherseits serbische Wurzeln – die Wahl für seinen Heimatbezirk überraschte dennoch.



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Klare Ansagen

„Okay, das habe ich nicht erwartet“, war die spontane Reaktion der Moderatorin. Auch bei den übrigen Fragen bewies Arnautovic klare Haltung: Cevapcici schlugen das Schnitzel, Bier gewann gegen Gin – und statt ausgelassenem Partyurlaub zieht er die entspannte Variante vor.