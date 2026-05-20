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Fahndungserfolg

Senior stirbt nach Überfall – Verdächtiger in Österreich in Haft

Senior stirbt nach Überfall – Verdächtiger in Österreich in Haft
Symbolbild FOTO: iStock
1 Min. Lesezeit |

Ein 93-Jähriger stirbt nach einem Überfall – jetzt sitzt der mutmaßliche Täter in Österreich hinter Gittern.

In der Salzburger Elisabeth-Vorstadt hat die Polizei einen 36-jährigen Nordmazedonier festgenommen, der in Deutschland einen 93-jährigen Mann überfallen haben soll. Das Opfer verstarb laut Ermittlern an den Folgen des Angriffs. Der Verdächtige war zuvor mit einem europäischen Haftbefehl international zur Fahndung ausgeschrieben worden.

Wo genau sich der Überfall ereignete, haben die Behörden bislang nicht mitgeteilt.

Weitere Ermittlungen

Nach seiner Festnahme in der Nähe des Salzburger Bahnhofs wurde der Mann in die Justizanstalt Puch-Urstein im Tennengau überstellt. Die Ermittlungen laufen weiter, zudem stehen noch Absprachen mit der deutschen Justiz aus.

Ob dem Verdächtigen neben dem Raub auch ein Tötungsdelikt angelastet wird, geht aus dem aktuellen Bericht der Salzburger Polizei nicht hervor.

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