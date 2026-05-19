Skurriler Prozess in Wien: Mann wollte ausgeraubt und kastriert werden

Ein bestellter Überfall, Handschellen, eine PS5 – und ein Opfer, das selbst die Drehbuchautorin war. Wien-Leopoldstadt, Juli 2025.

Im Wiener Landesgericht sorgt ein außergewöhnlicher Fall für Aufsehen – und das gleich doppelt: Der Prozess markiert die Wiedereröffnung des großen Schwurgerichtssaals nach einer langen Renovierungsphase. Auf der Anklagebank sitzen eine Frau und zwei Männer, denen vorgeworfen wird, einen Mann in Wien gefesselt und ausgeraubt zu haben. Was den Fall besonders macht: Das Opfer hatte den Überfall selbst in Auftrag gegeben – als Ausdruck einer sexuellen Vorliebe, bei der offenbar sogar eine Kastration angedacht war.

„Es war ausgemacht, dass wir ihn ,melken‘ sollen. Und sogar kastrieren. Aber das haben wir nicht gemacht“, sagt die 26-jährige Angeklagte in dem verstörenden Prozess. Schon öfter hatte sie das Opfer zu Sexspielen mit Auspeitschen getroffen. Am 26. Juli 2025 habe er sie wieder angerufen: „Er wollte, dass wir zu ihm kommen, ihn fesseln, auspeitschen und ihm seine Sachen wegnehmen.“ – „Die PS5 wartet auf euch“, soll ihr der junge Wiener geschrieben haben.

Bestellter Überfall

Die Burgenländerin ließ sich darauf ein. Mit zwei Bekannten fuhr sie zum vereinbarten Treffpunkt – einer blieb draußen, während in der Wohnung „der Vertrag“ geschlossen wurde, der auch Sex zu dritt einschloss. Doch die bestellten Täter hatten offenbar weitergehende Absichten. Die Frau gibt an, vor dem Treffen erfahren zu haben, dass das Opfer pädophil sei und Kinderpornos konsumiere.

Nachdem sie das Opfer mit Handschellen gefesselt hatten, wollten sie ihm „eine Abreibung“ verpassen. „Ich hab‘ ihm einen Faustschlag gegeben. Das hat ihm nicht so gefallen“, sagt die Frau. Danach hätte auch ihr Kollege sechs- bis siebenmal zugeschlagen. „Hatte das Opfer Verletzungen?“, fragt Herr Rat. „Ja, das Bett war voll mit Blut.“

Der dritte Angeklagte betrat maskiert die Wohnung und übernahm die Rolle des „Räubers“. Er übergab der Frau ein Messer, das diese daraufhin dem gefesselten Opfer an die Schläfe hielt. Am Ende nahmen die bestellten Räuber nicht nur die PS5 mit – auch Computer, Handy, Medikamente, Spritzen und die Geldbörse verschwanden. Das Opfer blieb mit gebrochener Nase, einer Platzwunde und gefesselten Händen in der Wohnung zurück.

Skurrile Anklage

„Es ist alles aus dem Ruder gelaufen“, gesteht die Frau, dass mehr passiert ist, als geplant. Auch ihr vorbestrafter Komplize, ein Baggerfahrer, meint angesprochen auf die Faustschläge: „Ich dachte, er steht auf sowas. Aber da hab ich, glaub ich, übertrieben.“ In der umfangreichen Anklage, die laut Richter Christoph Bauer „durchaus skurril“ ist, wird dem Burgenländer unter anderem auch vorgeworfen, den Hund einer Freundin erschossen zu haben.

Auch das Opfer selbst steht mittlerweile nicht unbehelligt da: Gegen ihn läuft ein Strafantrag wegen falscher Beweisaussage und Verleumdung. Denn zunächst hatte alles nach einem gewöhnlichen Raubüberfall ausgesehen – bis Chatverläufe auftauchten, die belegten, dass der Mann das Geschehen aus eigenen sexuellen Motiven heraus selbst arrangiert hatte.

Urteile stehen aus.