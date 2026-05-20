Kontrollleuchten im Auto: Wann du sofort handeln musst – und wann du noch Zeit hast

Ein kleines Leuchtsymbol im Armaturenbrett genügt, um die meisten Autofahrer in Unruhe zu versetzen. Dass Kontrollleuchten bedeutsam sind, ist den meisten bewusst – doch wann man sofort anhalten muss und wann man noch weiterfahren kann, bleibt häufig unklar. Genau dieses Unwissen kann kostspielig oder gar gefährlich werden.

Der ÖAMTC macht darauf aufmerksam: Erscheint eine Kontrollleuchte in Rot, sollte man in aller Regel unverzüglich einen sicheren Halteplatz aufsuchen. Zeigt sie Gelb oder Orange, ist zwar keine sofortige Notmaßnahme erforderlich, eine zügige Überprüfung aber dennoch unumgänglich. Der ÖAMTC gibt an, dass Warnungen der Kontrollleuchten und Fehlermeldungen im Bordcomputer zu den häufigsten Gründen für Einsätze seiner Pannenhilfe gehören, wobei insbesondere Anzeigen zu Batterie, Motor, Bremsen und Reifendruck oft Auslöser eines Notrufs sind.

Ampelprinzip im Auto

Im Grunde lassen sich Kontrollleuchten nach dem Prinzip einer Ampel einordnen. Rotes Licht signalisiert Gefahr oder unmittelbaren Handlungsbedarf. Gelb beziehungsweise Orange steht für eine Warnung, während grüne, blaue oder weiße Leuchten lediglich anzeigen, dass eine bestimmte Funktion aktiv ist – etwa Blinker, Fernlicht oder ein Assistenzsystem.

Das eigentliche Problem liegt woanders: Viele Fahrerinnen und Fahrer übergehen Warnsymbole oder warten darauf, dass sie sich von selbst erledigen. Gerade bei roten Kontrollleuchten kann das Weiterfahren jedoch schwerwiegende Folgen haben – für Motor, Bremsen oder Kühlsystem.

Besondere Aufmerksamkeit verdienen rote Warnleuchten, die sich auf Öldruck, Bremssystem, Batterie oder Kühlmitteltemperatur beziehen. Nach Angaben des ÖAMTC sollte man bei derartigen Anzeigen so schnell wie möglich sicher anhalten – vor allem bei Öldruck-, Brems- und Batteriewarnungen. Leuchtet etwa die rote Öldruckanzeige auf, kann das darauf hindeuten, dass der Motor nicht mehr ausreichend mit Schmierstoff versorgt wird. Wer in diesem Fall weiterfährt, riskiert einen Totalschaden am Triebwerk.

Gelbe Warnleuchten

Gelbe oder orangefarbene Kontrollleuchten signalisieren in der Regel, dass das Fahrzeug noch bewegt werden kann – die Ursache sollte jedoch zeitnah abgeklärt werden. Zu den häufig auftretenden Beispielen zählen die Motorkontrollleuchte, die ABS-Warnung, die Reifendruckanzeige sowie die Bremsverschleißanzeige. Der ADAC warnt ausdrücklich davor, eine solche Fehlermeldung zu ignorieren. Leuchtet die Motorkontrollleuchte dauerhaft oder beginnt sie zu blinken, sollte das Fahrzeug nur mit äußerster Vorsicht und so kurz wie nötig weiterbewegt werden.

Auch das Reifendrucksymbol wird allzu oft als harmlos abgetan. Es erscheint üblicherweise in Form eines abgeflachten Reifens mit Ausrufezeichen, und wenn es aufleuchtet, kann der Luftdruck in einem oder mehreren Reifen zu niedrig sein – im schlimmsten Fall liegt bereits eine Reifenpanne vor. Unzureichender Reifendruck beeinträchtigt das Fahrverhalten spürbar, verlängert den Bremsweg und führt zu einer stärkeren Erwärmung des Reifens. Besonders auf Autobahnen oder bei längeren Strecken kann das zur echten Gefahr werden.

Zu beachten ist außerdem, dass Kontrollleuchten nicht bei jedem Fahrzeug identisch aussehen. Abhängig von Hersteller, Modell und Baujahr können die Symbole in Details voneinander abweichen. Bei neueren Fahrzeugen werden Warnmeldungen häufig zusätzlich als Texthinweis im Display ausgegeben. Daher gilt: Wer sich nicht sicher ist, sollte nicht auf Vermutungen vertrauen, sondern die Betriebsanleitung zu Rate ziehen oder eine Werkstatt beziehungsweise den Pannendienst kontaktieren.

Leuchtet eine rote Kontrollleuchte auf, ist Besonnenheit gefragt – verbunden mit raschem Handeln: Warnblinkanlage einschalten, einen geeigneten Halteplatz ansteuern, den Motor abstellen und bei Bedarf Hilfe anfordern. Kommt es tatsächlich zu einer Panne, hat die persönliche Sicherheit oberste Priorität: Warnweste anlegen, das Fahrzeug absichern und die Fahrbahn so wenig wie möglich betreten.

Der ÖAMTC empfiehlt, das Fahrzeug in Notfallsituationen an einem möglichst sicheren Ort abzustellen und andere Verkehrsteilnehmer rechtzeitig zu warnen.