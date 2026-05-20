Steuerfreier 500-Euro-Bonus kommt: Das ändert sich für Arbeitnehmer und Ausländer

Steuerfreier Bonus, neue Reisekostenregeln, höhere Aufenthaltsgebühren – der Ministerrat hat gleich mehrere Neuregelungen auf den Weg gebracht.

Im Ministerrat hat die Bundesregierung ein Paket steuerlicher Neuregelungen verabschiedet. Im Mittelpunkt steht eine steuerfreie Mitarbeiterprämie, die im Jahr 2026 eingeführt wird und Beschäftigte finanziell entlasten soll. Arbeitgeber haben die Möglichkeit, ihren Mitarbeitern zwischen Juli und Dezember 2026 einen Betrag von bis zu 500 Euro auszuzahlen – frei von Lohnsteuer und Sozialabgaben, wie es bereits bei früheren vergleichbaren Modellen der Fall war.

Allerdings gilt die Steuerfreiheit nicht uneingeschränkt. Wer neben der Mitarbeiterprämie auch eine steuerfreie Gewinnbeteiligung bezieht, muss eine Gesamtgrenze beachten: Beide Leistungen zusammen dürfen den Betrag von 3.000 Euro nicht übersteigen, um vollständig steuerfrei zu bleiben. Alles, was darüber hinausgeht, unterliegt der regulären Besteuerung.

Neue Steuerregeln

Darüber hinaus hat der Gesetzgeber die steuerfreie Behandlung von Feiertagsentgelten ausdrücklich festgeschrieben. Neu ist, dass diese Regelung nun auch explizit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Land- und Forstwirtschaft einschließt – darunter insbesondere Saisonarbeitskräfte. Damit reagiert die Regierung auf bestehende Rechtsunsicherheiten bei der steuerlichen Einordnung solcher Zuschläge.

Auch bei den Reisekostenvergütungen treten Änderungen in Kraft. Der bisher geltende erhöhte Beförderungszuschuss wird abgeschafft. Als neue Bezugsgröße für die steuerfreie Obergrenze dienen künftig die Kosten des Klimaticket Ö Classic. Beträge, die diesen Richtwert überschreiten, sind ab dann steuerpflichtig.

Neue Aufenthaltsgebühren

Neben den arbeitsrechtlichen und steuerlichen Maßnahmen hat der Ministerrat auch neue Gebühren im Bereich des Aufenthaltsrechts beschlossen. Hintergrund ist die nationale Umsetzung des europäischen Asylpakts. Für die Ausstellung oder Verlängerung eines Aufenthaltstitels werden künftig 91 Euro für Personen ab 16 Jahren fällig, für Minderjährige beträgt die Gebühr 39 Euro.

Ab Juli besteht die Möglichkeit, einen neuen Bonus an alle Beschäftigten auszuzahlen. Die Prämie ist steuer- und abgabenfrei.

Für bestimmte Personengruppen sind sogar weitergehende Begünstigungen vorgesehen.