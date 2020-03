Auf den Wegen des Biers durch das märchenhafte Tschechien

Vor langer Zeit machte sich eine Gruppe von Freunden der Natur und des Reisens, geleitet von Neugier und Enthusiasmus, auf die Suche nach etwas Besonderem.

Sie suchte nach Regionen und Oasen, wo sie sich vor der alles verschlingenden Zeit verstecken konnte, und nach exotischen Städten, die sie mit neuer Energie, mit besonderen Reizen der Vergangenheit erfüllen und mit einzigartigem Luxus belohnen würden.

Sie suchten auch nach besonderen und originellen Geschmäcken. Und ihre Suche währte nicht lange. Diese wunderschönen Regionen erkannten sie – ihre Liebe, ihren Enthusiasmus, und sie entdeckten sich selber. Sie nahmen unsere Schwärmer in ihre wunderbare Natur, ihre einzigartige Architektur auf und erfüllten sie mit einer Energie, die die Geister der Vergangenheit weckt. Nicht einmal eine Stunde von den Toren Wiens entfernt zeigte ihnen das südliche Tschechien seine Märchen: Mähren mit seiner Schwester Böhmen, die beiden authentischsten Schönheiten dieses wunderbaren und mysteriösen Landes.

Berauscht vom grünen Zauber Mährens und der charmanten Pracht Böhmens zeigten sich uns einzigartige Städte, eingebettet in das Reich der Natur, umfasst von wunderschönen reinen Flüssen, verziert durch einzigartige Architektur, in der Jahrhunderte und Epochen miteinander verschmelzen.

Eine Liebe auf den ersten Blick war geboren und der Wunsch, alle Schönheit dieser Region zu entdecken. Wir genossen ihre Besonderheit, Originalität, Ruhe, ihren Charme und die Freundlichkeit der Menschen, die hier leben.

Eine Stadt reihte sich an die andere und jede war noch schöner und interessanter als die andere.

– Olmütz – die größte Kornkammer Tschechiens, eine Stadt der Kultur, der Festivals und des größten Käsemarkts in Tschechien.

– Třeboň – die Stadt der Teiche (über 27) mit einer der ältesten Brauereien in Tschechien und dem größten Fischteich, in dem der berühmte Třeboňer Karpfen gezüchtet wird.

– Znojmo – nur eine Stunde von Wien entfernt, eine Stadt mit einer faszinierenden Geschichte und Kultur, Gebäude aus 10 Jahrhunderten, Sitz des ersten tschechischen Königs, eine unterirdische Stadt, ein Motorsportmuseum, der Lieblingsort von Napoleon Bonaparte…

– Und das größte Juwel, die Perle der Region, die Stadt, die uns den Atem raubt: Český Krumlov, nach Meinung vieler die schönste Stadt Mitteleuropas und eine der zehn schönsten Städte der Welt. Die Stadt der Gebrüder Grimm, Egon Schieles, der Prinzessin Schwarzenberg, der größten tschechischen Künstler und Schöpfer. Ein Ort unter dem Schutz der UNESCO. Eine Stadt von unwirklicher Energie, die sie vor der modernen Welt schützt und uns die Möglichkeit gibt, für einen Moment Teil dieses Wunders zu werden.

Nur in Krumlov hat die Moldau dieses besondere Rauschen. Sie umfasst die Stadt und macht sie zu einer Insel und einer Oase der Ruhe.

Auf unserem Weg entdecken wir die tschechische Küche, Weinkellereien und am Ende das, was uns definitiv für immer an dieses Land bindet: die kleinen tschechischen Brauereien. Meister ihres Fachs, eingebettet in diese wunderbaren Landschaften, schaffen sie eine Flüssigkeit, die mit nichts zu vergleichen ist, was wir bisher probiert und als Bier bezeichnet haben. Selbstlos haben sie uns aufgenommen, uns in die Geheimnisse der Herstellung, des Genusses und der Geschichte ihrer wichtigsten Marke eingeweiht. Wir haben ein Spektrum an Geschmäcken genossen und Dinge gelernt, die wir bisher nicht wussten. Wir haben das Bier in Kellern genossen, die über 500 Jahre alt sind.

Jetzt wollen wir das, was wir auf unserer Reise durch Tschechien gelernt haben, mit Ihnen teilen.

Hier sind wir, bereit, Sie zu treffen und auf unsere Genussreise auf den Pfaden und in den Regionen mitzunehmen, an denen wir uns bereits seit einem ganzen Jahrzehnt erfreuen. Wir wollen Ihnen unsere Entdeckungen und Erfahrungen weitergeben und ihnen die Schönheiten von Mähren und Böhmen zeigen.

Jetzt ist es an Ihnen, ein bisschen guten Willen und – was das Schwerste ist – ein bisschen Zeit aufzubringen und uns zu kontaktieren, damit wir Sie auf den Wegen des Bieres durch das märchenhafte Tschechien führen.

Wir bieten eintägige Ausflüge nach Böhmen und Mähren, Stadtbesichtigungen und Verkostungen von Bier, Wein und tschechischen Gerichten.

Nicht einmal eine Stunde von Wien entfernt führen wir Sie ein in eine andere Welt, aus der Sie mit neuer Energie und unvergesslichen Erfahrungen zurückkehren werden.

Autor: Darko Markov