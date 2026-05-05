Auffälliger Geruch: Busfahrer schmuggeln 250 Kilo Sudzuk

Ein Geruch verrät sie: Im Laderaum eines Busses aus dem Kosovo verbergen sich Hunderte Kilo Schmuggelware – und das ist längst nicht alles.

In Stuttgart haben Zollbeamte am Montag bei der Kontrolle eines Busses aus dem Kosovo mehr als 250 Kilogramm Fleischprodukte beschlagnahmt. Auf die Ware wurden die Beamten durch einen auffälligen Geruch aufmerksam, der aus mehreren Säcken im Laderaum drang. Insgesamt 252,8 Kilogramm Sudzuk (kräftig gewürzte Rohwurst) und weitere Fleischerzeugnisse wurden sichergestellt.

Weiterer Schmuggelfund

Im Zuge der Kontrolle stießen die Beamten auf weiteres verdächtiges Gepäck. Neben den Fleischprodukten wurden Zigaretten, Aluminiumfenster sowie eine Klimaanlage gefunden, bei denen ebenfalls Schmuggelverdacht besteht. Darüber hinaus wurde ein Hund an Bord des Busses beschlagnahmt.

Rechtliche Konsequenzen

Rechtliche Konsequenzen drohen nun zwei Busfahrern sowie einem Frachtsammler am Busbahnhof. Gegen alle drei wurde ein Verfahren wegen Steuerhinterziehung eingeleitet.

Die Fahrer müssen sich zusätzlich wegen der illegalen Einfuhr von Fleischprodukten verantworten.