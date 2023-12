Aufstieg der Balkan-Österreicher: Erfolgsgeschichten im Jahr 2023

Im Jahr 2023 erlebten einige Balkan-Österreicher einen bemerkenswerten Aufstieg, der durch beeindruckende Erfolgsgeschichten geprägt war. Die vielfältige Gemeinschaft von Menschen mit Wurzeln auf dem Balkan, die in Österreich eine neue Heimat gefunden hatten, prägte das kulturelle und wirtschaftliche Geschehen des Landes in zunehmendem Maße. Diese Erfolgsgeschichten zeugten von individuellem Durchhaltevermögen, unternehmerischem Geist und kultureller Bereicherung.

Das Jahr 2023 neigt sich dem Ende zu und wir werfen einen Rückblick auf den beeindruckenden Aufstieg der Balkan-Österreicher. Ihre Erfolgsgeschichten prägen nicht nur individuelle Lebenswege, sondern hinterlassen auch eine nachhaltige Spur kultureller Vielfalt und unternehmerischen Geistes in Österreich.

Mladen Filipovic

Mladen Filipovic, Leiter der Vertretung der Republik Srpska in Österreich, führte kürzlich ein bedeutendes Treffen mit dem neuen Botschafter von Bosnien und Herzegowina in Österreich, Sinisa Bencun. In einem Dialog betonten sie die bisherige erfolgreiche Zusammenarbeit. Ebenso betonten sie die zukünftige Vertiefung der wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der Republik Srpska und Österreich. Beide Seiten waren sich einig über die Schlüsselrolle Österreichs als Partner für die Region. Sie unterstrichen die Bedeutung der Zusammenarbeit mit der österreichischen Handelskammer. Auch engagierten sie sich gemeinsam für positive Entwicklungen in Bildung, Kultur, Tourismus und anderen Bereichen.

Fazlija

Der bosnische Sänger und TikTok-Star Fazlija aus Linz avanciert zum Kulturbotschafter Oberösterreichs, indem er traditionelle und moderne Kulturelemente verbindet. Bekannt durch den Hit „Helikopter“ und seine virale Präsenz auf TikTok, hat Fazlija international Anerkennung gefunden. Sogar von Berühmtheiten wie Britney Spears und den Kardashians. Seine Rolle als Kulturbotschafter soll die kulturelle Vielfalt von Oberösterreich einem breiten Publikum, besonders der jüngeren Generation, näherbringen. Dabei will er die melodischen Erinnerungen an die Heimat für die Ex-Jugoslawen in Österreich bewahren. Die Entscheidung stieß auf gemischte Reaktionen. Wobei Fazlija als Symbol für die Verbindung traditioneller Werte mit der modernen digitalen Ära gilt. In Vorbereitung auf das Super-Kulturjahr 2024 wird Fazlija eine zeitgemäße Interpretation von Kultur präsentieren und einen inklusiven kulturellen Dialog fördern, während er als Inspirationsquelle für Erfolg aus schwierigen Umständen hervortritt.

Nik Dean

Nik Dean, auch als Dejan Nikolic bekannt, gehört zu den renommiertesten Musikproduzenten weltweit. Er hat im exklusiven Interview mit KOSMO über seine kreative Arbeit und seine balkanischen Wurzeln gesprochen. Mit Ursprüngen auf dem Balkan schafft er beeindruckende Klänge für internationale Stars wie Travis Scott und G-Eazy direkt aus seiner Wohnung in Wien. Aufgewachsen im vierten Bezirk unter den Bedingungen von Gastarbeitern. Er erzählt von den Herausforderungen und dem gemeinsamen Traum einer besseren Zukunft für Migrantenfamilien. Obwohl seine Familie die Musik zunächst als Hobby sah, entwickelte sich Deans Leidenschaft zur Musikproduktion. Während sein Traum von einer NBA-Karriere in den Hintergrund trat. Obwohl er nicht regelmäßig den Balkan besucht, zieht er Inspiration aus der Vielfalt der dortigen Musik, insbesondere der komplexen und rhythmischen Balkanklänge, die seine Arbeit als Produzent bereichern.

Vladimir Novicic, MezeSliva

Vladimir Novicic, ein studierter Tierarzt, und seine Frau Bojana haben in Wien im 4. Bezirk das Geschäft „MezeSliva“ eröffnet, das eine vielfältige Auswahl an exklusiven Balkanprodukten bietet. Das Paar initiierte das Projekt, um hochwertige Produkte aus der Region anzubieten, die in Wien bisher nicht verfügbar waren. Vladimir betont, dass „MezeSliva“ nicht nur Produkte für den eigenen Appetit, sondern auch für Geschenke und Familienfeiern anbietet. Das Sortiment umfasst hausgemachte Produkte von kleinen Produzenten, die auf traditionellen Methoden basieren und nicht industriell hergestellt werden. Besonders hervorgehoben wird der exzellente Ajvar, der aus der Paprikasorte Kurtovska kapija hergestellt wird und sich durch einen hohen Paprikaanteil von 85 bis 96% auszeichnet. Mit der Eröffnung von „MezeSliva“ schaffen Vladimir und Bojana Novicic eine einzigartige Möglichkeit, die Aromen und Geschmäcker des Balkans in Wien zu genießen.

Petar Rosandic

Petar Rosandić, der Gründer der SOS Balkanroute, wurde im Wiener Rathaus mit dem Ferdinand-Berger-Preis des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstandes geehrt. Die Anerkennung erfolgte für seinen Einsatz gegen die Errichtung eines illegalen Gefängnisses für entrechtete Geflüchtete im bosnischen Camp Lipa. Stadtrat Peter Hacker betonte in seiner Laudatio die Bedeutung von Humanismus und würdigte Rosandićs Lebensweg, der von der Flucht nach Wien während des Balkan-Krieges bis zu seinem musikalischen Erfolg als Rapper und der Gründung der SOS Balkanroute reicht. Rosandić dankte den Unterstützern entlang der EU-Außengrenzen und hob Organisationen wie Caritas, Diakonie und Amnesty International hervor. Trotz rechtlicher Herausforderungen, darunter ein SLAPP-Prozess, setzte sich Rosandić entschlossen für Menschenrechte ein und betonte, dass die Haltung wichtiger sei als eine Festung.

Mario Skakalo, Freshmaker

Mario Skakalo, auch bekannt als Freshmaker, ist eine etablierte Persönlichkeit in der Hip-Hop-Szene und erzählt in einem exklusiven Interview mit KOSMO von seiner musikalischen Reise. Seine Eltern erkannten sein musikalisches Potenzial bereits im Kindergarten, und nach einer zufälligen Begegnung mit dem deutschen Rapper Kollegah begann seine Karriere als Produzent. Freshmaker betont die Bedeutung der persönlichen Verbindung und Menschlichkeit bei der Auswahl von Künstlern für Kooperationen. Sein individueller Produktionsstil ist vielseitig, beeinflusst von amerikanischem Rap und deutschen Künstlern wie Dr. Dre und Bushido. Aktuell arbeitet er verstärkt mit Balkan-Künstlern wie Rasta, Jala Brat und Tea Tairovic zusammen, während er sich auch neuen Talenten widmet und an seinem eigenen Producer-Album arbeitet, das über 30 Künstler weltweit präsentieren wird. Freshmaker strebt an, international Fuß zu fassen und in den Charts aufzusteigen, und hebt besonders die entspannte Zusammenarbeit mit Rasta hervor.