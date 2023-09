Aus Kroatien nach Österreich mit 2,23 Promille Alkohol im Blut

In den letzten 24 Stunden hat die Polizei in Kroatien mehrere betrunkene Fahrer mit über 2 Promille Alkohol im Blut gestoppt. Einige der Fahrer wurden in speziellen Räumen festgehalten, während ein Wiederholungstäter sein Fahrzeug abgeben musste.



Die Polizei in Kroatien hat in den letzten 24 Stunden mehrere betrunkene Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Alle hatten einen Alkoholgehalt von über 2 Promille im Blut und wurden in speziellen Räumen festgehalten.

Der schwerste Fall ereignete sich am Grenzübergang Stara Gradiska. Ein 56-jähriger Fahrer eines Kombifahrzeugs mit österreichischen Kennzeichen wurde mit 2,23 Promille Alkohol im Blut gestoppt. Nach einer ärztlichen Untersuchung wurde er zur Ausnüchterung auf die Station gebracht. Die Polizei entzog ihm vorläufig den Führerschein und belegte ihn mit einer Geldstrafe von über 1200 Euro. Zudem wurde ihm das Fahren mit einem ausländischen Führerschein auf dem Territorium der Republik Kroatien für 3 Monate untersagt.

In Dubovac stoppte die Polizei einen 41-jährigen Fahrer mit 2,02 Promille Alkohol im Blut. Er wurde zur Ausnüchterung in die Polizeistation gebracht und ein Anklagevorschlag wurde beim Bezirksgericht in Slavonski Brod eingereicht.

In Slavonski Brod wurde ein 49-jähriger Wiederholungstäter mit 1,29 Promille Alkohol im Blut gestoppt. Seine Fahrerlaubnis war bereits wegen wiederholter Verkehrsverstöße und negativer Punkte annulliert. Die Polizei nahm ihm sein Fahrzeug ab und reichte einen Anklagevorschlag beim Bezirksgericht in Slavonski Brod ein.

Diese Vorfälle unterstreichen die fortgesetzten Bemühungen der kroatischen Polizei, die Straßen sicher zu halten und Trunkenheit am Steuer zu bekämpfen. Sie dienen als ernste Erinnerung an die Gefahren und Konsequenzen des Fahrens unter Alkoholeinfluss.