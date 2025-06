Aus: Regierung stellt „Digitales Amt“ ein!

Österreich setzt neue Maßstäbe in der digitalen Verwaltung: Die kommende ID Austria-App verbindet höchste Sicherheit mit breiter Anwendbarkeit und positioniert das Land als EU-Vorreiter.

Die Bundesregierung präsentiert in der kommenden Woche die neue App „ID Austria“. Mit bereits 3,9 Millionen aktivierten Zugängen und über 500 digitalen Anwendungen landesweit zählt die ID Austria zu den führenden digitalen Identitätslösungen in Europa. Die Anwendung gewährleistet sowohl sichere Authentifizierung als auch qualifizierte elektronische Signatur – zwei Schlüsselfunktionen für vertrauenswürdige digitale Transaktionen im behördlichen und wirtschaftlichen Bereich. Die Technologie entspricht höchsten EU-Sicherheits- und Datenschutzstandards und erhielt bereits 2022 den eGovernment Award in Gold für ihre vorbildliche Umsetzung.

Im europäischen Vergleich nimmt Österreich bei der Implementierung mobiler sicherer digitaler Identitäten eine Vorreiterrolle ein. Seit Dezember 2023 genießt die ID Austria EU-weite Anerkennung in der höchsten Sicherheitsstufe gemäß eIDAS-Verordnung (EU-Regelwerk für elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste). Diese starke Position bildet nun das Fundament für die künftige EU-Wallet, mit der sich Bürgerinnen und Bürger europaweit digital ausweisen können.

⇢ FinanzOnline sperrt Millionen aus: Behörde zwingt zu neuem Login-System



Wirtschaftliche Bedeutung

Bei einem Wirtschaftsgipfel im Kanzleramt erörterten führende Vertreter aus Wirtschaft und Verwaltung, wie die ID Austria künftig zur Absicherung von Geschäftsmodellen, Vereinfachung von Behördenwegen und Stärkung der österreichischen Wettbewerbsfähigkeit beitragen soll. „Die ID Austria ist eine zentrale Grundlage für digitale notarielle Dienstleistungen – von der Identitätsfeststellung bis zur Signatur“, so Katharina Oppitz, stv. Generalsekretärin der Österreichischen Notariatskammer.

„In der Versicherungsbranche wollen wir ein modernes und effizientes Kundenerlebnis schaffen – dabei stehen Vertrauen und Datenschutz an oberster Stelle. Mit der ID Austria setzen wir auf eine verlässliche Grundlage für digitale Interaktionen. Das System wird bereits erfolgreich als Instrument zur digitalen Kundenidentifikation eingesetzt. Es ermöglicht eine sichere und schnelle Authentifizierung, die sowohl internen Prozessen als auch den Erwartungen von Kundinnen und Kunden gerecht wird“, unterstreicht Gregor Pilgram, CEO der Generali Österreich und Präsident des Verbandes der Versicherungsunternehmen Österreichs VVO.

Über 90 private Dienstleister nutzen die ID Austria bereits erfolgreich – etwa für Online-Anmeldungen, digitale Erstidentifikation von Kunden, Identitätsnachweise vor Ort mittels QR-Code und Aktualisierung von Kundendaten. Zu den Anwendern gehören unter anderem Banken, Versicherungen, Telekommunikationsunternehmen, Logistikdienstleister, Medienhäuser sowie Organisationen wie das Rote Kreuz.

App-Weiterentwicklung

„Heute stärken wir gemeinsam mit der Wirtschaft den digitalen Standort Österreich. Führende Unternehmen nutzen künftig die ID Austria – das ist Digitalisierung mit echtem Mehrwert für Unternehmen, Bürgerinnen und Bürger. Die ID Austria steht für eine sichere, zukunftsorientierte Identitätsinfrastruktur. Sie ist nicht nur ein Service für Bürgerinnen und Bürger, sondern entwickelt sich zunehmend zum digitalen Partner der Wirtschaft – als Innovationstreiber, Effizienzbringer und Fundament für vertrauensvolle Kundenbeziehungen im digitalen Zeitalter,“ so Staatssekretär für Digitalisierung Alexander Pröll.

⇢ Google-Experte schlägt Alarm: Zwei Milliarden Gmail-Konten in Gefahr



Mit der neuen App wird ein weiterer Meilenstein erreicht: Die bisherige App „Digitales Amt“ wird zur App „ID Austria“ weiterentwickelt. „Sie wird ein modernes, benutzerfreundliches Interface bieten und soll die Integration für Serviceprovider erheblich erleichtern – etwa bei der Gestaltung sicherer, aber zugleich barrierearmer Anmeldeprozesse.

Damit wird die Nutzung der digitalen Identität noch einfacher, schneller und effizienter“, informiert der Bundespressedienst.

Die Umstellung erfolgt im Sommer 2025 und verläuft für bestehende Nutzer nahtlos – eine erneute Registrierung ist nicht erforderlich und alle Anmeldedaten werden automatisch übernommen. Besonders hervorzuheben ist, dass die elektronische Unterschrift in der ID Austria EU-weit der eigenhändigen Unterschrift gleichgestellt ist – ein wesentlicher Vorteil für Unternehmen und Bürger, die grenzüberschreitend tätig sind. Die Anwendung ermöglicht dadurch nicht nur nationale Online-Verfahren, sondern auch länderübergreifende digitale Identitätsnachweise und Signaturen. Die technische Architektur wurde zudem bereits auf die künftige Einbindung in die geplante europäische digitale Brieftasche (EU-Wallet) ausgerichtet.

⇢ Bitcoin & Co: Rekord bei Geldwäsche-Verdachtsfällen im Krypto-Bereich