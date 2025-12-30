KOSMO KOSMO
Umsatzrekord

Ausgebuchte Hotels, volle Kassen: Wiens Wirtschaftsboom zum Jahresende

Foto: iStock
2 Min. Lesezeit |

Wiens Wirtschaft erlebt zwischen den Feiertagen einen Boom: Ausgebuchte Hotels, volle Restaurants und Geschäfte bescheren der Hauptstadt einen goldenen Jahresausklang.

Die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr erweist sich für Wiens Wirtschaft als besonders lukrativ. Nicht nur die Christkindlmärkte, sondern auch die Tage nach dem Heiligen Abend bis zum Jahreswechsel kurbeln die Geschäfte in der Bundeshauptstadt massiv an. Der Tourismussektor spielt dabei eine zentrale Rolle: Die rund 42.000 verfügbaren Hotelzimmer in Wien sind zum Jahreswechsel nahezu vollständig ausgebucht. Auch die Gastronomiebetriebe verzeichnen eine hohe Auslastung.

Sowohl Einheimische als auch Besucher aus dem In- und Ausland nutzen die freien Tage für Einkäufe, Kulturprogramm und diverse Veranstaltungen, was der Freizeitwirtschaft, dem Hotelgewerbe und dem Einzelhandel in Wien zugute kommt.

Umsatzstarke Tage

Der Wiener Handel profitiert laut Wirtschaftskammer erheblich von Gutscheineinlösungen, Warenumtausch und Silvestereinkäufen: Zwischen dem Stefanitag und Silvester werden etwa 10 bis 15 Prozent des gesamten weihnachtlichen Umsatzvolumens erwirtschaftet. „Mein besonderer Dank gilt daher allen Handelsangestellten, die gerade in diesen Tagen mit großem Einsatz für volle Geschäfte sorgen. Wer kann, unterstützt das am besten durch bewusstes, lokales Einkaufen und stützt damit die Wiener Wirtschaft“, so Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ).

„Tourismus funktioniert in Wien, weil er Teil einer ganzheitlichen Stadtpolitik ist – eingebettet in Verkehrsplanung, leistbaren Wohnraum, Kultur und Umweltschutz. Das unterscheidet Wien von vielen anderen europäischen Städten und schafft nachhaltige Wertschöpfung sowie sichere Arbeitsplätze“, so der Bürgermeister.

KO KOSMO-Redaktion
