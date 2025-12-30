KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Unglück

Tödliches Weihnachtsdrama: Rettungs-Heli zerschellt am Kilimandscharo

Tödliches Weihnachtsdrama: Rettungs-Heli zerschellt am Kilimandscharo
Foto: iStock
2 Min. Lesezeit |

Dramatischer Weihnachtsmorgen am höchsten Berg Afrikas: Ein Rettungshubschrauber stürzte am Kilimandscharo ab und riss fünf Menschen in den Tod – darunter zwei junge Mediziner.

Ein Hubschrauberabsturz am Kilimandscharo forderte am Heiligabend fünf Todesopfer. Wie die tansanische Luftfahrtbehörde bekannt gab, verunglückte der Helikopter während eines Rettungseinsatzes in der Nähe des Barafu-Basislagers auf rund 4.700 Metern Höhe. Unter den Verstorbenen befinden sich zwei tschechische Ärzte. Alle Insassen kamen bei dem Unglück ums Leben. Die Untersuchungen zur Absturzursache laufen derzeit.

Unglückshergang

Laut dem örtlichen Polizeikommandanten Simon Maigawa setzte die Gruppe gegen 11.30 Uhr einen Notruf aus der Umgebung des Barafu-Camps ab. Ein daraufhin entsandter Rettungshubschrauber geriet in der Höhe außer Kontrolle und stürzte auf einen Wanderpfad. Mehrere Touristen wurden Augenzeugen des Unglücks.

Bei den Verunglückten handelt es sich um den simbabwischen Piloten, zwei 30-jährige tschechische Zahnmediziner, einen Bergführer sowie einen Arzt. Die tansanische Nationalparkverwaltung bestätigte die Identität der verunglückten Urlauber. Nationalpark-Sprecher Musa Kuji sagte: „Es war eine normale Tour zur Bergbesteigung. Bevor sie diese beenden konnten, kam es zu dem Unglück.“

Sicherheitsbedenken

Der Kilimandscharo gilt mit seinen 5.895 Metern als höchster Berg Afrikas und zieht zahlreiche Wanderer und Alpinisten an. Die Europäische Union verhängte im Juni ein Flugverbot gegen sämtliche tansanische Luftfahrtunternehmen nach mehreren Unglücksfällen.

So kamen etwa 2022 beim Absturz eines Flugzeugs in den Victoriasee 19 Menschen ums Leben.

KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion

Newsticker

| Innovation
Farb-Revolution: Smartphone färbt Porsche nach Wunsch um
| Rettungsaktion
Seilbahn-Horror auf 2800 Metern: 100 Personen stundenlang gefangen
| Überlastung
Steirisches Skiparadies kollabiert: Betreiber fleht Gäste um Respekt an
| Tragödie
Böller-Horror: 17-Jähriger verliert Finger – Freund zündete Sprengkörper
| Hafterleichterung
Vom Luxus-Minister zum Knast-Wäschewart: Grasser bekommt Fußfessel zum Geburtstag
MEHR AKTUELLE NEWS