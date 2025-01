Baby-Alarm: Dieser große Balkanstar ist schwanger!

Die beliebte serbische Sängerin Aleksandra Prijovic und ihr Ehemann Filip Zivojinovic erwarten voller Freude ihr zweites gemeinsames Kind. Ihr Sohn Aleksandar wird bald ein Geschwisterchen bekommen, wodurch die Familie um ein neues Mitglied bereichert wird.

In einem kürzlich geführten Interview äußerte Aleksandra sowohl ihre beruflichen Pläne als auch ihren persönlichen Wunsch, eine Tochter zu bekommen. „Es ist mir wichtig, dass es meiner Familie immer gut geht“, sagte die Sängerin und hoffte, diesen Herzenswunsch bald erfüllen zu können. Aufgrund ihrer derzeit engen Arbeitspläne möchte sie in naher Zukunft eine Familie mit einer Tochter erweitern.

Aleksandra hat vor Kurzem eine erfolgreiche regionale Konzerttournee abgeschlossen und Erfahrungen exklusiv in einem Interview bei „Jutro na Blic“ auf Blic TV geteilt. Emotionale Momente erlebt sie besonders auf der Bühne, wenn ihr Ehemann Filip sie über Kopfhörer unterstützt und sie an ihre gemeinsamen Anfänge im Keller erinnert. Die Anwesenheit ihrer Familie im Publikum rührt sie immer wieder zutiefst.

Unterschätzte Partnerschaft

In einem Rückblick auf die letzten acht Jahre ihrer Beziehung mit Filip Zivojinovic betonte Aleksandra den positiven Einfluss, den diese Partnerschaft auf ihre Karriere hatte. Zu Beginn hatten weder sie noch die Kritiker der Musikindustrie erkannt, welch bedeutende Rolle diese Zusammenarbeit für ihren Erfolg spielen würde. Die anfängliche Skepsis wich bald der Anerkennung für ihre gemeinsame Arbeit, die zu beeindruckenden musikalischen Erfolgen führte. Aleksandra betont die Wichtigkeit, an sich selbst zu glauben, insbesondere wenn andere zweifeln.