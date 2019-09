Basketballstar: „Madonna bot mir 20 Millionen Dollar, damit ich ihr ein Kind mache“

Der legendäre NBA-Spieler Dennis Rodman enthüllte im Interview für „The Breakfast Club“ pikante Details über die Queen of Pop.

„Sie hat mir gesagt, dass sie mir 20 Millionen Dollar zahlt, wenn ich ihr ein Kind mache und sie es gesund zur Welt bringt“, so Rodman, der 1994 mit Madonna zusammen war. Derzeit tourt der NBA-Star durch Amerika, um seine ESPN-Doku zu promoten. Darin soll er auch weitere Details zu seiner Liebe zur bekannten Sängerin preisgeben.

„Sie war in New York in ihrer Wohnung und ich im Casino. Ich habe ihr gesagt, dass ich zu ihr kommen werden, weshalb sie prompt ein Privatflugzeug schickte. Ich bin zu ihr geflogen, die Arbeit erledigt und bin zurück nach Las Vegas, und habe weiter gezockt“, so der Basketballer weiter. Das Geld hat Rodman jedoch nie gesehen, da er Madonna in der besagten Nacht nicht schwängerte.

Das Video findet ihr auf der zweiten Seite!