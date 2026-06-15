Bauarbeiten an Stadionbrücke: 200 Bäume und neue Straßenbahnstrecke

Wien baut – und liegt im Zeitplan. Die Stadionbrücke wird zum Herzstück einer neuen Öffi-Achse durch den Prater.

Die umfassende Erneuerung der Stadionbrücke in Wien schreitet planmäßig voran. Seit dem Baustart im Februar 2025 arbeitet die Stadt Wien – Brückenbau an der Ertüchtigung der 82 Meter langen und 26 Meter breiten Querung zwischen Wien-Leopoldstadt und Wien-Landstraße, die künftig von der verlängerten Straßenbahnlinie 18 befahren werden soll. Die Gleisbauarbeiten sowie die vollständige Verkehrsfreigabe sind für den Sommer vorgesehen.

Ab Herbst 2026 wird die Linie 18 von der U2-Station Stadion über Meiereistraße und Stadionallee zur U3-Station Schlachthausgasse und weiter bis zur U6-Station Burggasse-Stadthalle verkehren. Die neue Verbindung soll die S-Bahnstammstrecke entlasten, die von den ÖBB ab Herbst für Sanierungsarbeiten gesperrt wird.

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Mobilitätsstadträtin Ulli Sima äußerte sich positiv über den Fortschritt: „Ich freue mich, dass alles im Plan ist: Brückensanierung, Straßenbahnausbau und die Errichtung neuer Radwege sowie Begrünung – ein Gesamtpaket, das die Mobilität in unserer Stadt weiter attraktiv macht. Mit der Verlängerung der Linie 18 bauen wir nicht nur unser bereits großartiges Wiener Öffi-Netz weiter aus, sondern schaffen auch mehr als 2 km neue Radwege, über 200 neue Bäume und sorgen für Verkehrsberuhigung im Grünen Prater.“

Bauarbeiten im Zeitplan

Im Rahmen der Hauptbauphase an der Stadionbrücke wurden bereits mehrere Maßnahmen abgeschlossen, darunter teilweise Erneuerungen der Brückenabdichtung sowie umfangreiche Verstärkungsarbeiten am Tragwerk. Die Gleisbauarbeiten sind beendet; derzeit konzentriert sich das Baugeschehen auf verbleibende Verstärkungsmaßnahmen und die Verbreiterung des Geh- und Radwegs. Wolfgang Strenn, Abteilungsleiter der Stadt Wien – Brückenbau und Grundbau, zeigt sich zufrieden: „Die Arbeiten erfolgen bei Aufrechterhaltung des Verkehrs und stellen hohe Anforderungen an Planung und Bauabwicklung. Aktuell liegen wir in allen Bauphasen im Zeitplan.“

Durch die Neugestaltung der Stadionbrücke entsteht eine leistungsfähige und klimafreundliche Verkehrsverbindung. Die Straßenbahnlinie 18 wird künftig zentral über die Brücke geführt und erweitert damit die Kapazitäten des öffentlichen Verkehrs. Während der gesamten Bauzeit bleibt die Brücke für den Individualverkehr zugänglich.

Neue Radwege & Begrünung

Der Ausbau des öffentlichen Verkehrs geht mit der Schaffung neuer Radinfrastruktur einher. Zahlreiche Sport- und Freizeiteinrichtungen im Prater werden durch die Streckenverlängerung des 18ers besser erreichbar. Ein 70 Meter langes Grüngleis sowie über 10.300 m² Begrünung mit rund 200 neuen Bäumen sollen das Stadtklima verbessern. Ergänzt werden diese Maßnahmen durch 2.150 Meter neu angelegte Radwege. Thomas Keller, Abteilungsleiter der Stadt Wien – Straßenverwaltung und Straßenbau, erklärt: „Bei unseren Planungen sind wir stets darauf bedacht, Synergieeffekte zu nutzen. So gibt es nur einmal Baustelle, aber gleich mehrere Vorteile für die Wienerinnen und Wiener.“

Die verlängerte Linie 18 umfasst insgesamt sieben neue Haltestellen. Die Strecke führt von der Schlachthausgasse in Wien-Landstraße in Richtung Prater, wobei die erste neue Haltestelle beim Ludwig-Koeßler-Platz liegt. Von dort verläuft die Trasse über die Stadionbrücke in den Prater, mit einem weiteren Halt im Bereich der Wasserwiese. Im Prater quert die Linie 18 die Hauptallee und ermöglicht eine direkte Anreise zum Stadionbad. Die Umkehrschleife in Wien-Leopoldstadt führt über den Handelskai und die Dr. Natterer Gasse.

Nach der Verkehrsfreigabe der Stadionbrücke im August 2026 folgen noch Restarbeiten, darunter die Fertigstellung von Einbauten und Korrosionsschutzmaßnahmen.

Die vollständige Projektfertigstellung ist für Ende Oktober 2026 vorgesehen.