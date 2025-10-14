Bauer (63) von Stier getötet – Bruder findet Opfer

Tragischer Vorfall auf einer Tiroler Weide: Ein 63-jähriger Landwirt wurde von seinem eigenen Stier attackiert und erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen.

Ein 63-jähriger Landwirt aus Pfunds wurde am Montagabend Opfer eines tödlichen Zwischenfalls auf seiner Weide. Der Mann hatte gemeinsam mit seinem Bruder zwei Kühe und einen Stier auf ein eingezäuntes Weidestück getrieben. Nachdem sein Bruder kurzzeitig ins Dorf zurückgekehrt war, ereignete sich das Unglück.

Als der Bruder gegen 19.50 Uhr zur Weide zurückkam, bemerkte er das Fehlen des 63-Jährigen. Bei der anschließenden Suche fand er den Landwirt bewusstlos am Boden liegend vor. Sofort alarmierte er die Rettungskräfte und begann mit lebensrettenden Maßnahmen.

Tödlicher Angriff

Trotz intensiver Wiederbelebungsversuche durch die eingetroffenen Einsatzkräfte verstarb der Mann noch an der Unglücksstelle aufgrund seiner schweren Verletzungen. Die polizeilichen Ermittlungen deuten darauf hin, dass der Bauer vom Stier angegriffen und dabei tödlich verletzt wurde.

Da sich das Tier auch während des Rettungseinsatzes weiterhin aggressiv verhielt und eine Gefahr für die Helfer darstellte, wurde nach Absprache mit einem Veterinär die Entscheidung getroffen, den Stier durch einen Jäger töten zu lassen.