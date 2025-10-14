Enis Bešlagić rechnet nach Halids Tod mit der Estrada ab! (VIDEO)

Rund 100.000 Menschen säumten gestern die Straßen, als der Sarg des legendären Sängers Halid Beslic unter Polizeibegleitung zu seiner letzten Ruhestätte gebracht wurde. Die Menschenmenge bildete ein Spalier und spendete Applaus – ein erschütterndes Bild, das durch die gesamte Region ging. Der beliebte Musiker war nach kurzer, schwerer Krankheit verstorben.

Bei der vorangegangenen Gedenkfeier zu Ehren des Verstorbenen brachen intime Anekdoten, Schilderungen seiner letzten Tage im Krankenhaus und besonders die Rede seiner Enkelin allen Anwesenden das Herz. Besondere Aufmerksamkeit in den sozialen Netzwerken erregte jedoch der Auftritt des Schauspielers Enis Beslagic. Der langjährige Freund des Verstorbenen, der die Verabschiedung in Sarajevo organisiert hatte, sorgte mit seiner Rede für Aufsehen, als er Halids Kollegen öffentlich kritisierte und fragte, „wo sie seien“.

⇢ So verabschiedet sich die Estrada von Halid Bešlić!



Beslagics Erklärung

In einem Instagram-Statement erklärte Beslagic heute seine emotionalen Worte und enthüllte dabei brisante Details: Die Verabschiedungszeremonie in Sarajevo sei vollständig mit „privatem Geld“ auf die Beine gestellt worden. „Bühnen, Beschallung – wir haben sogar eine Rechnung vom Elektrizitätswerk bekommen, die wir bezahlen müssen“, erklärte der Schauspieler und betonte, dass weder die Stadt noch der Kanton (Verwaltungseinheit in Bosnien-Herzegowina) die Veranstaltung unterstützt hätten.

„Man fragt mich, ob ich bei der Gedenkfeier wirklich so reagieren musste, aber die Emotionen haben mich überwältigt. Vielleicht sagt man dann Dinge, die man nicht sagen sollte – aber ich würde sie wiederholen“, rechtfertigte sich Beslagic. „Als wir die Veranstaltungen in diesen Städten organisiert haben, habe ich all diese Bands und Kollegen, die Halids Lieder singen, die jahrelang damit Geld verdient haben und heute wie morgen weiter auf Hochzeiten spielen werden, nicht gesehen.“ Keiner hat sich engagiert, keiner hat geholfen, nicht einmal für die Lautsprecher. Diejenigen, von denen ich weiß, dass sie mit einem Anruf Genehmigungen hätten bekommen können, haben das nicht getan.

⇢ Trotz Streit: Dieser Sänger tauchte bei Halids Beerdigung auf!



Kritik an Kollegen

„Ich kenne Beslic seit 25 Jahren und habe nie etwas von ihm verlangt, keinen Groschen bekommen“, fuhr der Schauspieler fort. „Hier haben wir aus eigener Tasche die Veranstaltung in Sarajevo organisiert, ohne jegliche staatliche Unterstützung. Wenn mir jemand sagt ‚du musst das nicht erzählen‘ – doch, man muss es erzählen, weil die Leute denken, dass jemand anderes dahintersteht. Nein, das war meine Organisation, meine Leute, die um mich herum sind.“

Mit wachsender Emotionalität richtete Beslagic seine Kritik direkt an die Musikerkollegen: „Kaum jemand hat angerufen, um zu fragen ‚wie geht’s, brauchst du was‘ – das akzeptiere ich, das ist okay. Aber es hat mich gekränkt, dass viele Kollegen, die hätten helfen können, weil sie Bands haben und Konzerte organisieren, weder sich selbst noch ihre Bühnen oder Lautsprecher angeboten haben – all jene, die Halid tausendmal genutzt haben und weiter nutzen werden.

Ich will euch direkt ansprechen: Ihr müsst nicht herumfragen, warum Enis die Kollegen kritisiert hat. Enis hat euch kritisiert, weil ihr morgen auf Bühnen seine Lieder singen und sagen werdet ‚Halid war ein Bruder, jetzt werden wir sein Lied singen…‘ – und dann werdet ihr für diese Lieder bezahlt werden. Ich mache das nicht.“

⇢ Abschied von Halid Bešlić – Promi kollabiert bei Trauerfeier

