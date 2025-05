Bei diesem Balkanstar steigt die Gage von 1.600 Euro auf 20.000 Euro!

Die Musikbranche erlebt einen Generationswechsel: Junge Rapper verdienen mit einem einzigen Auftritt mehr als etablierte Stars mit jahrzehntelanger Bühnenerfahrung.

Junge Rapper kassieren

Die Gagen für Auftritte junger Rapper haben in den letzten Jahren eine bemerkenswerte Entwicklung genommen. Mihajlo Veruovic alias Vojaz, Igor Panic bekannt als Nuci, die Formation Crni Cerak sowie David Ljubenovic, der unter dem Künstlernamen Devito auftritt, zählen mittlerweile zu den bestbezahlten Künstlern der Szene. Für einen einzigen Auftritt kassieren sie je nach Veranstaltungsort bis zu 15.000 Euro – Summen, die für sie selbst vor wenigen Jahren noch unvorstellbar waren.

Besonders bei Jugendlichen erfreuen sich diese Künstler enormer Beliebtheit. Clubbetreiber und Veranstalter scheuen daher keine Kosten, um die gefragten Acts für ihre Lokale zu buchen. Wie heimische Medien berichten, sind Diskotheken-Betreiber bereit, für Auftritte dieser jungen Stars bis zu 15.000 Euro auf den Tisch zu legen. Ihre Shows sind regelmäßig ausverkauft, was die hohen Investitionen rechtfertigt.

Etablierte vs. Newcomer

Im Vergleich dazu verdienen etablierte Künstler, die bereits seit Jahrzehnten im Geschäft sind, teilweise deutlich weniger. Sängerinnen wie Indira Radic, Katarina Ostojic oder Stoja Novakovic, die seit rund zwei Jahrzehnten auf der Bühne stehen, erhalten für ihre Auftritte etwa sieben- bis achttausend Euro. Manche langjährige Branchengrößen müssen sich sogar mit noch niedrigeren Gagen begnügen.

Den spektakulärsten finanziellen Aufstieg hat jedoch Tea Tairovic hingelegt. Ihre Gage beläuft sich mittlerweile auf bis zu 20.000 Euro pro Auftritt. Zu Beginn ihrer Karriere trat sie mit ihrer Band noch für bescheidene 1.600 Euro auf – ein beeindruckender Sprung innerhalb kurzer Zeit.

Cecas Spitzenposition

Die Spitzenposition bei den Honoraren hält nach wie vor Svetlana „Ceca“ Raznatovic. Lokalbesitzer bestätigen, dass die Folksängerin das höchste Honorar am Markt erzielt. Besonders an der montenegrinischen Küste ist sie gefragt, wo sie in der beliebtesten Diskothek Budvas regelmäßig auftritt. Im vergangenen Jahr hatte sie von Saisonbeginn bis Mitte August etwa zehn Auftritte in ihrem Terminkalender. Damit soll Ceca allein durch diese Engagements rund eine halbe Million Euro verdient haben, wie ein Insider im Vorjahr verriet.

