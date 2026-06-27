Beinahe im Straßengraben: Hofer entschuldigt sich nach Alko-fahrt

2,48 Promille, eine gestreifte Verkehrsinsel – und ein Politiker, der am Steuer gesessen haben soll. Der Fall sorgt für Aufsehen.

Der Vorfall ereignete sich laut übereinstimmenden Berichten am Freitagmittag, als Hofer auf dem Weg von der Steiermark zu seinem Wohnort in Pinkafeld im Burgenland unterwegs war. Dabei soll sein Fahrzeug eine Verkehrsinsel gestreift haben, auf die Gegenfahrbahn geraten und beinahe in den Straßengraben abgekommen sein.

Zeuge alarmiert Polizei

Ein Zeuge verständigte die Polizei, die den FPÖ-Politiker nach kurzer Suche an seiner Wohnadresse neben seinem Auto antraf. Gegenüber den einschreitenden Beamten bestritt Hofer, das Fahrzeug selbst gelenkt zu haben.

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Hofer, der nach seinem Rückzug als Klubobmann der FPÖ Burgenland Ende 2025 und dem Wechsel in die Privatwirtschaft nur noch als einfacher Landtagsabgeordneter fungiert, wies zum Zeitpunkt der Kontrolle einen Blutalkoholwert von 2,48 Promille auf.

Hofers Stellungnahme

Norbert Hofer erklärte gegenüber der Kronen Zeitung, er sei zum Zeitpunkt des Vorfalls nicht selbst am Steuer des Fahrzeugs gesessen und trage die Verantwortung dafür, dass eine Person, die nicht fahrtüchtig gewesen sei, sein Auto gelenkt habe.

Rechtliche Konsequenzen

Bei einem Blutalkoholwert ab 1,6 Promille drohen Lenkerinnen und Lenkern in Österreich eine Verwaltungsstrafe zwischen 1.600 und 5.900 Euro sowie ein Führerscheinentzug von mindestens sechs Monaten, zusätzlich sind verpflichtende Nachschulung, ein Amtsarzttermin und eine verkehrspsychologische Untersuchung vorgesehen.