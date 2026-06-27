Putin-Vertrauter eskaliert: NATO-Land soll zur neuen Ukraine werden

Russlands Drohungen gegen Finnland erreichen eine neue Schärfe – ausgerechnet nach einem Rüstungsdeal, der Europa aufhorchen lässt.

Ein Mitglied der russischen Staatsduma hat Finnland offen bedroht und dem Land vorgeworfen, sich zur „zweiten Ukraine“ zu entwickeln. Moskau verfüge über ausreichend militärische Kapazitäten, um die Hälfte des Landes zu vernichten, so die Aussage. Die Drohungen fielen auf den Tag genau, nachdem Helsinki eine Kooperation mit dem US-Rüstungskonzern Lockheed Martin bekanntgegeben hatte – geplant ist das erste europäische Wartungszentrum für Mehrfachraketenwerfer im finnischen Tampere. Das Zentrum entsteht in Zusammenarbeit mit dem finnischen Unternehmen Insta und dient der Wartung und Instandhaltung des MLRS Common Fire Control Systems für MLRS- und HIMARS-Raketenwerfer.

Aleksej Zhuravlev, erster stellvertretender Vorsitzender des Verteidigungsausschusses der Staatsduma, äußerte sich gegenüber dem russischen Portal Gazeta.Ru in ungewöhnlich scharfer Form. Die finnische Führung treibe das Land sehenden Auges in den Abgrund, erklärte er. „Sie setzen die Eskalation fort und versuchen auf jede erdenkliche Weise, Russland zu provozieren. Wir werden uns nicht provozieren lassen – aber wir werden unsere Verteidigung an diesem wichtigen Grenzabschnitt verstärken. Ich versichere Ihnen: Wir haben dort bereits heute genug konzentrierte Militärtechnik, um die Hälfte Finnlands zu zerstören“, so Zhuravlev wörtlich.

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Finnlands Kurswechsel

Den Auslöser für seine Angriffe sieht Zhuravlev in Finnlands NATO-Beitritt im Jahr 2023. Seitdem verwandle sich das Land in eine „zweite Ukraine“, lautet sein Vorwurf. Tatsächlich hatte Finnland nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine 2022 eine historische Kehrtwende vollzogen und seine jahrzehntelange Neutralitätspolitik aufgegeben. Das nordische Land, das eine rund 1.300 Kilometer lange Grenze mit Russland teilt, hat seither seine Verteidigungskooperationen mit westlichen Partnern konsequent ausgebaut.

Kremlchef Wladimir Putin hatte auf den NATO-Beitritt Finnlands bereits mit der Warnung reagiert, Helsinki werde nun „Probleme bekommen“. Finnland wiederum hat seine Verteidigungsbereitschaft seitdem deutlich erhöht – nicht zuletzt als Reaktion auf das, was Helsinki als zunehmende russische Provokationen wertet. Die Grenze zu Russland ist seit 2023 geschlossen; Helsinki wirft Moskau vor, hybride Operationen zu koordinieren und militärische Infrastruktur entlang der gemeinsamen Grenze aufzubauen.

Russlands Aufrüstung

Eine im Juni 2024 von nordischen Medien auf Basis von Satellitenbildern veröffentlichte Untersuchung belegt, dass Russland seine Truppenpräsenz entlang der NATO-Außengrenze – auch in Grenznähe zu Finnland, Norwegen und den baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen – erheblich verstärkt hat. Die Analyse zeigt, dass Russland neue Kasernen, Militärgebäude und Lagerhallen errichtet und bestehende Militärbasen deutlich ausgebaut hat. Die ausgebauten Militärbasen nahe der finnischen Grenze schaffen künftig Platz für rund 80.000 Soldaten – zuvor konnten dort etwa 20.000 Soldaten untergebracht werden.

Parallel dazu stimmte Finnland kürzlich für die Aufhebung eines langjährigen Verbots: Künftig dürfen Atomwaffen im Rahmen der Bündnisverteidigung auf finnischem Territorium transportiert, angenommen und bewegt werden. Die entsprechende Regelung trat am 1. Juli in Kraft.

Zhuravlev ist für seine radikalen Positionen bekannt und hatte Finnland bereits in der Vergangenheit mit „Zerstörung“ gedroht. Diesmal fügte er hinzu, Finnland habe „mehr gelitten als jedes andere europäische Land“ – eine Folge, die er dem Abbruch der Beziehungen zu Russland zuschreibt.