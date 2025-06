Beliebtes Restauarant ist pleite: Mitarbeiter müssen jetzt zittern

Das mexikanische Restaurant „Paco’s Tacos“ in den City Arkaden Klagenfurt steht vor dem wirtschaftlichen Aus. Der Betreiber des seit August 2022 bestehenden Lokals, das für seine Tacos, Burritos und Quesadillas bekannt war, musste Insolvenz anmelden.

Am Freitag, dem 27. Juni 2025, wurde auf Antrag der Gläubiger ein Konkursverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet. Der betroffene Unternehmer ist nicht nur für das Restaurant im Untergeschoss der Einkaufsarkaden verantwortlich, sondern führt zusätzlich ein Einzel- und Versandhandelsgeschäft in der Fischlstraße in Klagenfurt.

⇢ Insolvenzverfahren über Grand Hotel Wien eröffnet



Betroffene Mitarbeiter

In beiden Betrieben sind derzeit insgesamt drei Mitarbeiter beschäftigt. Die genaue Höhe der Verbindlichkeiten konnte vom Alpenländischen Kreditorenverband bislang nicht beziffert werden. Gläubiger haben bis zum 28. Juli 2025 die Möglichkeit, ihre Forderungen anzumelden.

Mit der Abwicklung des Insolvenzverfahrens wurde der Klagenfurter Rechtsanwalt Michael Troetzmueller betraut.

Hintergründe zur Insolvenz

Das erst vor knapp drei Jahren, im August 2022, eröffnete Restaurant im Untergeschoss der City Arkaden hatte sich mit seiner mexikanischen Küche zunächst einen Namen gemacht. Zu den konkreten Ursachen der finanziellen Schieflage liegen derzeit noch keine offiziellen Angaben vor. Laut übereinstimmenden Medienberichten konnte auch der Alpenländische Kreditorenverband bislang keine Details zu den Gründen nennen.

Von der Insolvenz betroffen sind beide Unternehmen des Betreibers – sowohl das Restaurant als auch das separate Handelsgeschäft in der Fischlstraße.