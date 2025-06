Wiener Luxushotel schließt seine Pforten!

Luxus in der Krise: Das renommierte Grand Hotel am Wiener Kärntnerring steht vor dem finanziellen Aus. Ein Gläubiger brachte das Konkursverfahren ins Rollen.

Ein Konkursverfahren wurde am Donnerstag gegen die Grand Hotel GmbH eingeleitet, nachdem ein Gläubiger einen entsprechenden Antrag gestellt hatte. Dies gaben der Kreditschutzverband von 1870 (KSV1870) sowie der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) bekannt. Das exklusive Hotel am Kärntnerring 9 im Zentrum Wiens steht offenbar vor finanziellen Schwierigkeiten und ist nicht mehr in der Lage, seinen finanziellen Verpflichtungen nachzukommen.

Insolvenzdetails

Die Wiener Rechtsanwältin Ulla Reisch wurde zur Insolvenzverwalterin ernannt. Für den 2. September 2025 ist die Berichts- und Prüfungstagsatzung angesetzt. Gläubiger haben bis zum 19. August 2025 Zeit, ihre Ansprüche beim Handelsgericht Wien einzureichen.

Laut KSV1870 sind derzeit weder genauere Informationen zu den Ursachen der Insolvenz noch zur Gläubigeranzahl oder zur Höhe der ausstehenden Verbindlichkeiten verfügbar.

Nicht die erste Insolvenz

Für das Traditionshotel im ersten Bezirk ist dies bereits die zweite schlechte Nachricht in diesem Jahr. Bereits im Mai 2025 wurde die Muttergesellschaft Erste Wiener Hotel-AG insolvent. Als Auslöser wurden damals strukturelle Finanzierungsprobleme auf Ebene der Holding genannt. Auch bei diesem Verfahren wurden bislang keine konkreten Angaben zur Gläubigeranzahl oder zur Höhe der Verbindlichkeiten veröffentlicht.

Die genaue Analyse der Hintergründe der aktuellen Insolvenz der Grand Hotel Gesellschaft m.b.H. wird erst im weiteren Verlauf des laufenden Verfahrens erwartet. Erst dann werden auch detaillierte Informationen zu den finanziellen Verpflichtungen des Unternehmens bekannt werden.