Berührendes Video: Prinzessin Kate endlich krebsfrei! (VIDEO)

Die Prinzessin von Wales, Catherine, hat bekanntgegeben, dass sie ihre präventive Chemotherapie nach ihrer Gesundheitskrise zu Beginn des Jahres abgeschlossen hat. Sie plant, in den kommenden Monaten ein leichtes Programm an öffentlichen Auftritten wahrzunehmen.

Allerdings betont sie, dass ihr Fokus jetzt darauf liegt, krebsfrei zu bleiben. Die letzten neun Monate beschreibt sie als eine „beängstigende und unvorhersehbare Zeit“ für ihre Familie.

Videobotschaft

In einer bewegenden Botschaft an die Öffentlichkeit erinnert Catherine an die einfachen, aber wichtigen Dinge im Leben, für die sie und ihr Ehemann, Prinz William, dankbar geworden sind: „Einfach zu lieben und geliebt zu werden.“ Diese persönliche Nachricht wird begleitet von einem dreiminütigen Video, das die Familie in Norfolk zeigt. Die Aufnahmen aus dem letzten Monat zeigen die Familie glücklich am Strand und im Wald spielend, wobei William und Catherine innig auf einer Decke liegen, ihre Kinder umarmen und küssen.

Eine Zeit der Reflexion und Dankbarkeit

Die Prinzessin spricht offen über die letzten Monate: „Das Leben, wie man es kennt, kann sich in einem Augenblick ändern, und wir mussten einen Weg finden, durch die stürmischen Gewässer und unbekannten Straßen zu navigieren.“ Der Kampf gegen den Krebs habe sie mit ihren eigenen Verwundbarkeiten konfrontiert und eine neue Perspektive auf alles gegeben. Vor allem habe es sie daran erinnert, die einfachen Freuden des Lebens zu schätzen. Catherine betont, dass sie nun jeden Tag so nehmen müsse, wie er kommt, und dass ihr Weg zur vollständigen Genesung noch lang sei.

Doch trotz der Herausforderungen äußert sie eine erneuerte Hoffnung und Wertschätzung für das Leben. Sie ist dankbar für die Unterstützung, die sie und ihre Familie erhalten haben, und betont die Kraft, die sie aus der Freundlichkeit, dem Mitgefühl und der Empathie der Menschen ziehen.

Vorsichtige Rückkehr zu öffentlichen Aufgaben

Während Catherine plant, an einigen ausgewählten Veranstaltungen, wie dem Remembrance Sunday am Kenotaph in London, teilzunehmen, wird sie Prinz William nicht zu den Earthshot Prize Awards in Kapstadt im November begleiten, um bei ihrer Familie in Großbritannien zu bleiben. Sie hat bereits begonnen, von zu Hause aus an Projekten zu arbeiten, insbesondere an ihrem Programm zur frühen Kindheit, und wird dies bis zum Ende des Jahres fortsetzen.

Eine Quelle betonte, dass die gesamte Familie Wales „enorm dankbar für die freundlichen und wohlwollenden Wünsche ist, die sie in den letzten neun Monaten erhalten haben.“ Die Familie ist auch dankbar für die Zusammenarbeit der Medien, die ihr den Raum und die Privatsphäre gewährt haben, die sie benötigen.

Krebs bei OP entdeckt

Catherine wurde im Januar erstmals ins Krankenhaus eingeliefert, wo eine geplante Bauchoperation durchgeführt wurde. Im Februar wurde dann Krebs diagnostiziert und die Behandlung begonnen. Der Kensington-Palast hat noch nicht bestätigt, ob die Prinzessin plant, nächstes Jahr zu ihrem vollen Programm zurückzukehren. Entscheidungen darüber werden in Übereinstimmung mit den medizinischen Beratern getroffen.

Die Nachricht kommt zu einer Zeit, in der auch die Gesundheit von König Charles in eine „sehr positive“ Richtung geht. Der König wurde im Januar ebenfalls mit Krebs diagnostiziert und hat eine vielversprechende Behandlung hinter sich.

Die Familie Wales hat in dieser schwierigen Zeit viel Unterstützung erfahren und zeigt sich stärker und hoffnungsvoller denn je.