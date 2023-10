Besitzerin nach Hundeattacke einvernommen: drei Tiere bei Angriff auf Joggerin

In der Gemeinde Naarn in Oberösterreich ereignete sich Anfang Oktober ein Vorfall, der die Bewohner in tiefe Trauer stürzte und eine Welle der Bestürzung auslöste. Herta A., eine 60-jährige Joggerin, wurde während ihres morgendlichen Laufs von Kampfhunden attackiert und erlag ihren schweren Verletzungen. Die Hunde gehörten einer Züchterin, die zum Zeitpunkt des tragischen Vorfalls mit den Tieren unterwegs war.

Die Züchterin, die regelmäßig mit ihren American Staffordshire Terriern Gassi ging, hatte an diesem Morgen drei Hunde bei sich. Alle waren angeleint und zwei von ihnen trugen sogar einen Beißkorb. Doch was als ein Spaziergang begann, verwandelte sich in einen Albtraum, als die Hunde sich plötzlich losrissen und auf die Joggerin zustürmten.

Umstände unklar

Die genauen Umstände des Angriffs sind immer noch unklar. Die Züchterin konnte in ihrer Aussage nicht eindeutig bestätigen, ob alle Hunde an dem Angriff beteiligt waren oder ob es nur Elmo, einer der Terrier, war, der die Joggerin attackierte. Was jedoch feststeht, ist, dass alle Hunde um Herta A. herumkreisten, als die Züchterin aufsah. Es ist daher sehr wahrscheinlich, dass mehrere Hunde zugebissen haben.

Nach dem tragischen Vorfall wurde Elmo eingeschläfert. Die anderen Kampfhunde wurden von der Züchterin weggegeben, doch ihr aktueller Verbleib ist unbekannt. Dieses Ereignis hat die Gemeinde Naarn tief erschüttert und wirft viele Fragen auf, die noch beantwortet werden müssen.