Betrug mit Phishing-SMS: Österreichische Bankkunden im Visier

Ein aktueller Betrugsfall erregt die Aufmerksamkeit des Bundeskriminalamts: Tausende Bankkunden in Österreich sind das Ziel von betrügerischen SMS-Nachrichten. Dabei handelt es sich um ein raffiniertes Phishing-Manöver – die Kunden werden aufgefordert, ihren Online-Zugang zur Bank zu aktualisieren. Dieser scheint auf den ersten Blick harmlos, doch in Wahrheit kann er finanzielle Katastrophen auslösen.

Die betroffenen Bankkunden erhalten österreichweit Nachrichten auf ihr Handy, welche vorgeben, von ihrer Bank zu stammen. Die Nachricht fordert die Kunden auf, ihren Online-Zugang zu aktualisieren, da dieser sonst in den nächsten Tagen ablaufe. Dies geschieht jedoch unter täuschenden Umständen. Ein Link wird mit der Nachricht versendet, der zu einer gefälschten Seite führt.

Das Tückische daran: Die gefälschten Seiten sehen täuschend echt aus. Sie sind in einigen Fällen so professionell gestaltet, dass sie auf den ersten Blick wie die tatsächlichen Internetseiten der Banken aussehen. Die Kunden werden dann dazu aufgefordert, ihre Bankdaten in ein Formular auf der Fake-Seite einzugeben.

Das Bundeskriminalamt warnt eindringlich vor diesem Betrug. Die Täter nutzen die erbeuteten Bankdaten für betrügerische Überweisungen, Einkäufe oder Abhebungen – und das zumeist sofort. Es ist daher ratsam, sofort zu handeln, sollte man den Betrug bemerkt haben. Denn das Schicksal der betroffenen Bankkunden liegt in der Schnelligkeit ihrer Reaktion.

Die Öffentlichkeit, insbesondere Bankkunden, wird daher dringend gewarnt, auf solche Nachrichten zu reagieren oder gar den darin enthaltenen Link anzuklicken. Es gilt, wachsam zu sein, und im Zweifel bei der Bank nachzufragen, ob eine solche Nachricht tatsächlich von ihr stammt.