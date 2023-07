Hitzewelle in Krankenhäusern, Patienten in akuter Gefahr

Die klimatischen Bedingungen in vielen österreichischen Krankenhäusern, insbesondere in Wien, haben in den letzten Jahrzehnten für erhebliche Probleme gesorgt. Ungenügende oder fehlende Klimatisierung führt zu allen erdenklichen Schwierigkeiten, die insbesondere älteren Patienten und solchen mit Vorerkrankungen zusetzen. Die Gefahr ist umso größer, da diese Situation bei der ursprünglichen Planung vor Jahrzehnten nicht berücksichtigt wurde.

In der Wiener Klinik Donaustadt zum Beispiel, berichtet der Oberarzt Jörg Hofmann von erheblicher Hitze während der Sommermonate. Im Sommer ist es in der Wiener Klinik Donaustadt deutlich zu heiß. Bei der Spitalsplanung in den 1980ern sei die Hitze noch nicht berücksichtigt worden, nun leide man seit Jahrzehnten“, so Hofmann. Obwohl einige Teile der ehemaligen SMZ Ost nachträglich klimatisiert worden sind, sind viele Bereiche an heißen Sommertagen nach Ansicht des Arztes kaum erträglich.

Hofmann berichtet von einem besonders besorgniserregenden Fall: „Die Kollegen berichten mir von einem Untersuchungsraum in unserer Notfallambulanz, wo die Gynäkologen und die Urologen sich ein kleines Kammerl teilen, das fensterlos ist. Und dort gibt es auch keine Klimatisierung, was zu tropischen Temperaturen führt.“

Schwierigkeiten in Bezug auf die Klimatisierung

Auch die Klinik Floridsdorf, die erst vor vier Jahren eröffnet wurde, ist davon betroffen, wie Oberarzt Michael Görlitzer berichtet: „Wir haben teilweise Zimmertemperaturen von 28 bis 30 Grad und das ist natürlich für schwerkranke Patienten schon sehr belastend“. Er führt weiter aus, dass diese Bedingungen schon sehr belastend sind, vor allem für Patienten mit spezifischen Erkrankungen: „Dort, wo Patienten zum Beispiel, da kann ich jetzt aus Erfahrung sprechen, mit diabetischen Wunden, also Füßen zum Beispiel, im Zimmer liegen. Da kommt man, wenn man Visite macht, so ein Verwesungsduft entgegen.“

Diese Probleme sind jedoch nicht auf Wien beschränkt. Selbst das über 260 Jahre alte Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Eisenstadt gibt zu, dass es Schwierigkeiten in Bezug auf die Klimatisierung gibt. Vor allem ältere Patienten, Untersuchungszimmer und Personalräume sind nicht durchgehend klimatisiert.

Um diese Probleme zu beheben, sind neben einer verbesserten Beschattung und gezielter Lüftung auch Nachrüstungen bei neuen Gebäudeteilen geplant. Auch in Vorarlberg sind die Krankenhäuser bestrebt, sich zu verbessern. Von ihren fünf Standorten gibt es mittlerweile nur noch in Feldkirch Lücken in der Klimatisierung der Patientenzimmer.