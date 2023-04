Sommer: Wiener Bäder beschließen Preiserhöhung

Aufgrund des Ausbaues der Infrastruktur sollen die Eintrittspreise der Wiener Bäder nun angepasst werden.

Bis 2030 sollen rund 115 Millionen Euro in den Ausbau der Infrastruktur der Wiener Bäder ausgegeben werden. Das verkündete der zuständige Wiener Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr bei der alljährlichen Pressekonferenz anlässlich des Saisonstarts der Wiener Bäder. Das hat auch Auswirkungen auf die Badegäste, denn die müssen ab dem Sommer nun tiefer in die Taschen greifen. Denn der Ausbau der Infrastruktur zieht eine Preisehöhung der Eintrittspreise nach sich. So klettern die Tickets um 13 Prozent die Teuerungsleiter hoch.

Da die Eintrittspreise seit Jahren nur geringfügig angepasst wurden, hatten sich die Wiener Bäder angesichts des bevorstehenden Ausbaues im Jänner dazu entschlossen die Preise anzuziehen.

Sommerferien

Bis zum Start der Sommerferien soll das Bad Brigittenau ein neues Außenbecken erhalten. Auch eine neue Schwimmhalle im Großfeldsiedlungsbad stehen ganz oben auf der Agenda. Das neue Wellenbecken im Gänsehäufel ist schon fertiggestellt worden.

Wiener Bäder-Chef Hubert Teubenbacher wolle zudem auf Nachhaltigkeit setzen. Zur Zeit plane man weitere drei Standorte inklusive Wärmepumpen.