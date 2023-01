Einige Stars sorgen für Skandale, obwohl ihre Eltern einen Universitätsabschluss haben

Die Eltern bestimmter Promis sind selbst berühmt, während einige andere, weniger sichtbare Berufungen gewählt haben und der Öffentlichkeit nicht ausgesetzt sind, schreibt Telegraf.rs.

(FOTO: vVideo-Kurir-Screenshot)

Beispielsweise, Drago und Sladjana Djuric, die Eltern des Rappers Stefan Djuric, werden der Öffentlichkeit immer mehr zum Rätsel, da sie sich nicht bloßstellen und einem ganz anderen Beruf nachgehen. Sie sind Akademiker. Sladjana ist Absolventin der Philosophischen Fakultät und arbeitet als ordentliche Professorin für Methodik der wissenschaftlichen Forschung an der Fakultät für Sicherheit, während Drago Djuric ebenfalls Absolvent der Philosophischen Fakultät und Professor für Philosophie ist.

FOTO: (Screenshot/Instagram)

Der Vater der Rapperin und Sängerin Sajsi MC ist Jovan Rasic, der erste Sänger der berühmten Band Generacija 5. Dieser Mann aus Zajecar war Teil der ursprünglichen Besetzung der 1977 gegründeten Gruppe, verließ die Band jedoch bereits Ende der siebziger Jahre, als ihm der viel berühmtere Goran Milosevic nachfolgte. Rasic wurde dann Zahnarzt und arbeitete in diesem Geschäft bis zu seiner Pensionierung. Er kehrte nur gelegentlich zur Musik zurück, aber nicht beruflich.

(FOTO: iStock, Instagram/@sashakovacevic)

Die Mutter der berühmten Sängerin Sasa Kovacevic, Milena Kovacevic, ist von Beruf diplomierte Wirtschaftswissenschaftlerin, und einmal gab sie ihren Job auf und widmete sich der Erziehung ihrer Söhne. Sasas Vater ist der berühmte Unterhaltungsmanager Dragan Kovacevic. Der berühmte Sänger verhehlt nicht, dass er seit Beginn seiner Karriere viel Unterstützung von seinen Eltern hatte.

FOTO: zVg.

Die Sängerin Rada Manojlovic hat ihre Mutter Mirjana vor langer Zeit verloren, und für sie und ihre Schwester war Radas Vater alles. Der Vater Rade ist in der Landwirtschaft tätig und verkauft seine Produkte auch auf dem lokalen Markt. Die Sängerin lädt sehr oft Beiträge in ihren sozialen Netzwerken hoch, in denen ihr Vater zu sehen ist.

(FOTO: Milos Nadazdin)

Der Vater vom Popstar Natasa Bekvalac ist ein ehemaliger Fußballspieler und jetzt ein erfolgreicher Fußballtrainer, Dragoljub Bekvalac. Natasas Mutter ist Hausfrau und kümmert sich um die Familie.

(FOTO: Instagram)

Sängerin Seka Aleksic postet über ihre Mutter immer öfter auf Instagram, auch was sie beruflich macht, ist vielen bekannt. Ibrima ist nämlich Hausfrau und hilft ihrer Tochter bei den täglichen Aufgaben rund ums Haus.

(FOTO: zVg.)

Die Eltern von Folksänger Aca Lukas stehen nicht gern in den Medien. Es ist bekannt, dass der Vater des Sängers, Vuksan Vuksanovic, Professor an der Philosophischen Fakultät war und auch zwei Romane geschrieben hat. „Mein Vater starb 2013, einen Monat nachdem ich aus dem Gefängnis entlassen worden war. Er war vor allem ein großer Mann und ein Experte in seiner Arbeit. Er war Professor an der Universität, ein großer Experte für Bauingenieurwesen“, sagte der Sänger einmal. Seine Mutter tauchte bei seinem Konzert zum ersten Mal in den Medien auf, aber was Vidosava macht, ist nicht bekannt.