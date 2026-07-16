Bienenschwarm tötet 39-Jährigen – Ärzte kämpften vergeblich

Ein Spaziergang endet tödlich: In einem Belgrader Vorort wird ein Mann zum Opfer eines Bienenschwarms – trotz sofortiger Hilfe.

In einem Belgrader Vorort ist ein 39-jähriger Mann nach einem Bienenschwarm-Angriff ums Leben gekommen. Wie das Portal Telegraf berichtet, wurde der Mann, der nur mit den Initialen N.M. identifiziert wird, am Dienstagabend von einem Schwarm attackiert – die Tiere stachen ihn mehrfach an Kopf und Hals.

Tödliche Stiche

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Dem Mann wurde rasch übel, woraufhin er umgehend in ein nahegelegenes Gesundheitszentrum gebracht wurde. Die Ärzte kämpften um sein Leben – vergeblich. Kurz nach seiner Einlieferung erlag N.M. den Folgen der zahlreichen Stiche.

Sein Leichnam wurde anschließend zur gerichtsmedizinischen Obduktion an das Institut für Gerichtsmedizin überstellt.