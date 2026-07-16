Bienenschwarm tötet 39-Jährigen – Ärzte kämpften vergeblich

Ein Spaziergang endet tödlich: In einem Belgrader Vorort wird ein Mann zum Opfer eines Bienenschwarms – trotz sofortiger Hilfe.
In einem Belgrader Vorort ist ein 39-jähriger Mann nach einem Bienenschwarm-Angriff ums Leben gekommen. Wie das Portal Telegraf berichtet, wurde der Mann, der nur mit den Initialen N.M. identifiziert wird, am Dienstagabend von einem Schwarm attackiert – die Tiere stachen ihn mehrfach an Kopf und Hals.
Tödliche Stiche
Dem Mann wurde rasch übel, woraufhin er umgehend in ein nahegelegenes Gesundheitszentrum gebracht wurde. Die Ärzte kämpften um sein Leben – vergeblich. Kurz nach seiner Einlieferung erlag N.M. den Folgen der zahlreichen Stiche.
Sein Leichnam wurde anschließend zur gerichtsmedizinischen Obduktion an das Institut für Gerichtsmedizin überstellt.