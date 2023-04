Big-Serbian-Wedding: 19-stöckige Torte und halbe Tonne Spanferkel

Derzeit wird in sämtlichen regionalen Medien über die pompöse Hochzeit des serbischen Brautpaares Jovana und Nikola berichtet. Das Fest lockte aufgrund zahlreicher extravagenter Details die Aufmerksamkeit auf sich – angefangen bei den etwa tausend Gästen bis hin zur 19-stöckigen Torte, welche das Paar in der serbischen Region Sumadija präsentierte.

Der Bräutigam (28), der aktuell als Assistent am Lehrstuhl für Anatomie an der Fakultät für Tiermedizin tätig ist, konnte seine Braut, mit der er während des Lockdowns den Kontakt im virtuellen Raum knüpfte, Erfahrungen in der Versicherungsbranche sammeln.

Das Balkan-Medium Blic berichtet ausführlich darüber, dass der Bräutigam getreu alter Tradition als Erster beim Schießen auf den Apfel erfolgreich war, während die Braut von ihrer Schwester im Rahmen des „Brautverkaufs“ eine besondere Ehre zuteilwurde.

Darüber hinaus wurde eine durchaus vergessene Tradition auf der Feierlichkeit respektiert – der Hahnkauf, wie das Medium Slobodna Dalmacija berichtet.

Auch der serbische Sender RTS beschreibt detailliert die Hochzeit. Beispielsweise wie die Schwiegermutter den Kuchen anlieferte und bei ihrem Gang durch die Hochzeitsgesellschaft Gold für die Braut sammelte. Dies wurde zum Teil einer der Beiträge in der Serie „Hochzeit aus meiner Gegend“.

Der Bräutigam, der auf seinem Bauernhof zuhause ist, bereitete unter anderem ein Schwein mit einem Gewicht von über 450 Kilogramm vor. Andererseits setzte die Braut auf eine spezielle 19-Stöckige Torte, um ihren Gästen den Genuss zu versüßen. Der Trauzeuge wusste genau, was Passt und schenkte dem Bräutigam Schuhe, in denen er Geldscheine versteckt hatte, damit der Komfort nicht leidet. Man geht davon aus, dass das Festzelt zwei Tage lang für die Feier benutzt wurde.