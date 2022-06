Bill Gates warnt: Die nächste Pandemie könnte noch tödlicher als Covid sein

Bill Gates, einer der reichsten Menschen der Welt und Gründer von Microsoft, nahm am Time 100 in New York teil.

Er behauptete, Covid habe der Welt die Chance gegeben, sich auf zukünftige Pandemien vorzubereiten, die zu erheblicher Destabilisierung der Gesellschaft führen würden.

Gates sagt eine weitere, viel tödlichere Pandemie voraus

Die offizielle Zahl der Todesopfer durch Covid beträgt rund 6,3 Millionen. Manche Experten gehen davon aus, dass die tatsächliche Zahl der Todesfälle noch viel höher ist. Die Weltgesundheitsorganisation schätzt, dass es in den Jahren 2020 und 2021 etwa 14,9 Millionen Covid-bedingte Todesfälle gab. Gates warnte, dass man bei der nächsten Pandemie nicht mit Glück rechnen sollte.

„Wenn ein weiterer Virus mit ähnlicher Virulenz, aber mit einer viel höheren Sterblichkeitsrate von beispielsweise 5 Prozent auftritt, könnte dies das unser Ende bedeuten. Die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Pandemie, in den nächsten 20 Jahren liegt bei mehr als 50 Prozent“, sagte Gates zu Times.

Gates fügte hinzu, dass für Vorbereitungen und Präventivmaßnahmen, mindestens eine Milliarde US-Dollar bereitgestellt werden würden. Der Gründer von Microsoft forderte die führenden Politiker auf, ein globales Team von etwa 3000 Experten für Infektionskrankheiten zu bilden.

„Die übereinstimmenden Ansichten, können der Menschheit dabei helfen, die Pandemien schmerzloser und einfacher zu überwinden“, sagte er.

Gates nannte die Idee der vereinten Wissenschaftler „Global Epidemic Response and Mobilization“ und sagte, sie werde von der Weltgesundheitsorganisation verwaltet. Wie er sagt, einer der Hauptaufgaben der Wissenschaftler wäre die Verpflichtung, Epidemie-Ausbruchsübungen in einzelnen Staaten durchzuführen und zu überprüfen wie vorbereitet sie sind.

Gates glaubt, dass die nächste Pandemie eine viel höhere Sterblichkeitsrate haben könnte.