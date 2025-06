Bis Ende Juni: So könnt ihr bis zu 850 Euro Bonus bekommen!

Letzte Chance auf finanzielle Entlastung: Mehrere Bonuszahlungen und Zuschüsse von bis zu 850 Euro laufen Ende Juni aus. Für Betroffene bleibt nur noch wenig Zeit.

Die Antragsfristen für zahlreiche Bonuszahlungen und Zuschüsse in Österreich laufen Ende Juni aus. Wer die finanziellen Entlastungen noch in Anspruch nehmen möchte, muss seinen Antrag unter Berücksichtigung der jeweiligen Voraussetzungen bis zum 30. Juni 2025 einreichen. Für viele Österreicherinnen und Österreicher besteht noch die Möglichkeit, von verschiedenen Förderungen zu profitieren, bevor die Antragsfrist endet. Die Zuschüsse können bis zu 850 Euro betragen. Detaillierte Informationen sind auf der Webseite Finanz.at verfügbar.

Burgenländischer Fahrtkostenzuschuss

Das Burgenland hat in diesem Jahr einen neuen Fahrtkostenzuschuss eingeführt. Die Förderung beläuft sich auf maximal 850 Euro und kann noch bis zum 30. Juni 2025 über die offizielle Webseite des Bundeslandes beantragt werden. Um anspruchsberechtigt zu sein, müssen Antragsteller ihren Hauptwohnsitz im Burgenland haben, täglich mindestens 20 Kilometer zur Arbeitsstätte zurücklegen und ein Bruttojahreseinkommen unter 50.000 Euro nachweisen.

Für Alleinerziehende oder Alleinverdienende steigt die Einkommensgrenze pro Kind, für das Familienbeihilfe bezogen wird, um 10 Prozent. Die Höhe des Zuschusses staffelt sich nach der zurückgelegten Strecke: Bei mindestens 20 Kilometern werden 141 Euro gewährt, ab 50 Kilometern 352 Euro und ab 100 Kilometern 526 Euro plus 3 Euro für jeden weiteren gefahrenen Kilometer. Pro Person ist die Förderung auf 850 Euro begrenzt.

Wiener Ausgleichsbonus

In Wien erhalten zahlreiche Bürgerinnen und Bürger demnächst einen Ausgleichsbonus in Höhe von 100 Euro. Wie Finanz.at berichtet, hat die Wien Energie Mitte März mit der Auszahlung begonnen. Voraussetzung für den Erhalt ist eine Befreiung von der ORF-Haushaltsabgabe (Rundfunkgebühr des Österreichischen Rundfunks), was unter anderem Empfängerinnen und Empfänger der Ausgleichszulage betrifft.

Insgesamt sollen etwa 130.000 Wienerinnen und Wiener von dieser Maßnahme profitieren. Für die Auszahlung ist ein Antrag erforderlich, der entweder online bei der Wien Energie oder persönlich in den Servicezentren Spittelau, Erdberg und Guntramsdorf eingereicht werden kann. Für die Antragstellung werden der Name, die Kundennummer bei der Wien Energie sowie der Nachweis über die Befreiung von der ORF-Haushaltsabgabe benötigt. Die Antragsfrist für diesen Ausgleichsbonus endet am 30. Juni 2025.

Lehrlinge in Oberösterreich haben noch bis einschließlich 30. Juni 2025 die Möglichkeit, einen Mobilitätsbonus von 100 Euro durch die Arbeiterkammer Oberösterreich zu erhalten. Anspruchsvoraussetzungen sind ein Hauptwohnsitz in Oberösterreich, der Besitz eines gültigen Tickets für öffentliche Verkehrsmittel sowie ein Alter unter 24 Jahren. Weitere Einzelheiten und Bedingungen sind auf der Webseite der AK Oberösterreich einsehbar.

Der 150-Euro-Zuschuss für Schulkinder aus einkommensschwachen Familien kann bereits seit April aktiviert werden. Laut Finanz.at wurde das Verfahren zur Beantragung und Auszahlung in diesem Jahr auf eine Smartphone-Anwendung umgestellt. Eine Aktivierung ist noch bis zum 30. Juni möglich.

Eine Übersicht über auslaufende Zahlungen und notwendige Schritte ist auf Finanz.at unter der Rubrik „Zuschüsse“ zu finden.