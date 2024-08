Bis zu 34 Grad: Jetzt kommt der Hochsommer zurück!

Die kommenden Tage bieten eine breite Palette wettertechnischer Phänomene: Von sonnigen Phasen bis zu Gewittern ist die gesamte Bandbreite vertreten. Die Woche beginnt relativ gemischt, wobei wir uns auf eine Periode einstellen müssen, die insbesondere im Süden Österreichs durch hohe Temperaturen und vereinzelt starke Gewitter gekennzeichnet sein wird.

Der Wochenstart zeigt sich zweigeteilt: Während der Westen bereits am Morgen Sonnenschein genießt, müssen sich die östlichen Regionen zunächst mit dichteren Wolken arrangieren. Erst im Laufe des Nachmittags lockert es dort auf, wobei die Tendenz zu Schauern und Gewittern, besonders im Südosten, zunimmt. Die Temperaturen bewegen sich morgens zwischen 13 und 20 Grad und steigen im Tagesverlauf auf Werte zwischen 23 und 28 Grad.

Trügerischer Start im Süden ab Dienstag: Dort verweilt der Hochnebel länger, bevor er der Sonne weicht. Nachmittags bilden sich über den Bergen Quellwolken, die im Westen vereinzelt zu Wärmegewittern führen können. Die Temperaturen beginnen zwischen 8 und 17 Grad und erreichen am Tagesverlauf Werte von 24 bis 31 Grad.

Leichte Bewölkung im Südwesten ab Mittwoch, sonst überwiegt sonniges Wetter. Nachmittägliche Quellwolken führen vor allem im Westen und Südwesten zu Schauern oder Gewittern. Die Temperaturen liegen morgens zwischen 9 und 18 Grad und steigen im Tagesverlauf auf 26 bis 33 Grad.

Lesen Sie auch: Urlauber verwandeln Blaue Lagune in Kroatien in BBQ-Spot (VIDEO)Urlauber verwandeln die Blaue Lagune in eine schwimmende Grillparty, was für Staunen und Diskussionsstoff sorgt.

Urlauber verwandeln Blaue Lagune in Kroatien in BBQ-Spot (VIDEO)Urlauber verwandeln die Blaue Lagune in eine schwimmende Grillparty, was für Staunen und Diskussionsstoff sorgt. Widerliche Fäkal-Keime: Kroatische Insel warnt alle UrlauberErst weitere Untersuchungen werden Aufschluss darüber geben, wie es zu dieser bedenklichen Konzentration von E. coli kommen konnte.

Widerliche Fäkal-Keime: Kroatische Insel warnt alle UrlauberErst weitere Untersuchungen werden Aufschluss darüber geben, wie es zu dieser bedenklichen Konzentration von E. coli kommen konnte. Ohrendruck beim Flug: Effektive MaßnahmenErfahren Sie, warum Ohrendruck beim Fliegen auftritt und welche effektiven Gegenmaßnahmen es gibt.

Wechselhaftes Wetter ab Donnerstag entlang der Alpen und im Osten, wobei zwischen Sonnenschein und Wolken auch Schauer und Gewitter möglich sind. Der Nachmittag bringt eine Abnahme der Niederschläge. Im Süden beginnt der Tag sonnig, bevor Gewitter eintreffen. Die Temperaturen liegen morgens zwischen 13 und 22 Grad und steigen am Nachmittag auf 25 bis 32 Grad.

Abgesehen von morgendlicher Bewölkung im Süden herrscht ab Freitag landesweit vorwiegend Sonnenschein. Im Tagesverlauf können sich über den Bergen Quellwolken bilden, die im Südwesten zu lokalen Schauern oder Gewittern führen. Die Temperaturen bewegen sich morgens zwischen 11 und 20 Grad und erreichen am Tag Höchstwerte zwischen 26 und 34 Grad.