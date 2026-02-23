Bizarre Baby-News: Bonnie Blue zeigt Ultraschall mit maskiertem Mediziner

Schwanger oder nicht – bei Bonnie Blue verschwimmen Realität und Inszenierung auf eine Art, die selbst Experten ratlos zurücklässt.

Bonnie Blue, bürgerlich Tia Billinger, sorgt erneut für Schlagzeilen – diesmal mit der Behauptung, schwanger zu sein. In einem bizarren YouTube-Video lässt sich die britische Pornodarstellerin von einem Arzt mit Skimaske per Ultraschall untersuchen, hält dabei selbst die Sonde und erklärt ihren Zuschauern, ein Baby erkennen zu können. Der Mediziner bestätigt im Clip, dass tatsächlich eine Schwangerschaft vorliege – mit einem Kind.

Wenig später zeigt Blue im selben Video einen Schwangerschaftstest. Auf der Toilette sitzend kommentiert sie das Ergebnis vor laufender Kamera: „Ein Strich bedeutet schwanger, kein Strich bedeutet nicht schwanger. Es ist so halb rosa, halb weiß. Sieht irgendwie aus wie ein Drumstick… Leute, ich bin definitiv schwanger… also wirklich schwanger. Ich werde ChatGPT fragen müssen, was ich als Nächstes tun soll, weil ich das ehrlich gesagt nicht genau weiß.“

Zweifelhafte Aussagen

Pikant daran: Blue hatte in der Vergangenheit stets betont, auf natürlichem Weg keine Kinder bekommen zu können. „Ich habe jahrelang versucht, mit meinem Ex-Partner schwanger zu werden, und hatte dabei wirklich, wirklich große Schwierigkeiten – ich müsste den IVF-Weg gehen. Ich wünschte, ich könnte sagen, dass ich vielleicht schwanger werden könnte, aber ich bin nicht in der Lage, auf natürlichem Weg schwanger zu werden“, hatte sie erklärt. Zudem gab sie an, sich in den Wochen vor dem Video unwohl gefühlt zu haben – kurz nachdem sie nach eigenen Angaben mit über 400 Männern ungeschützten Sex gehabt hatte.

Glaubwürdig ist die Meldung allerdings kaum – denn fast auf den Tag genau vor einem Jahr musste Blue einräumen, nicht schwanger zu sein, nachdem sie entsprechende Gerüchte selbst befeuert hatte. Die Schuld schob sie damals „den Medien“ zu. Als der Druck zu groß wurde, meldete sie sich schließlich zu Wort: „In den letzten 24 Stunden habe ich angedeutet, schwanger zu sein. Ich habe nie bestätigt, schwanger zu sein, weil ich niemals, niemals über eine Schwangerschaft lügen würde… das wäre einen Schritt zu weit gegangen.“

Rechtliche Probleme

Abseits ihrer medialen Eskapaden hatte Blue zuletzt auch mit handfesten rechtlichen Problemen zu kämpfen. Im Dezember wurde ihr Pass von indonesischen Einwanderungsbehörden eingezogen, nachdem die Polizei ihr Studio auf Bali durchsucht hatte. Gemeinsam mit drei Briten und 14 weiteren Männern wurde sie festgenommen – der Vorwurf: Produktion pornografischen Materials. Der örtliche Polizeichef Arif Batubara bestätigte, dass Blue anschließend den Einwanderungsbehörden übergeben wurde, die ihr den Reisepass abnahmen. Angeklagt wurde sie zwar nicht, doch ein zehnjähriges Einreiseverbot für Indonesien wurde gegen sie verhängt.

Nur wenige Monate zuvor hatte Blue eine vermeintliche Verhaftung durch britische Polizisten inszeniert. Auf Instagram – wo ihr rund 700.000 Menschen folgen – postete sie einen Clip, der sie neben einem Polizeiauto zeigt, wie sie von Beamten durchsucht wird. Laut der britischen Zeitung „The Sun“ war die Szene jedoch frei erfunden.

„Das ist alles Teil eines Stunts, um Bekanntheit zu erlangen“, zitierte das Blatt eine mit dem Vorfall vertraute Person.