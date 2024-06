Blitzeinschlag bei Kinderfest – 18 Verletzte, 5 wiederbelebt (FOTOS)

In einem dramatischen Vorfall während eines Kinderfestes in Liberec, Tschechien, wurden 18 Personen durch einen Blitzschlag verletzt. Darunter waren mindestens neun Kinder.

Sie hatten zusammen unter Bäumen Schutz vor einem plötzlich einsetzenden Unwetter gesucht. Dieser Zwischenfall zeigt wie wichtig es ist, die im Fall eines Unwetters richtig zu verhalten.

Kinder und Jugendliche unter den Opfern

Die meisten Opfer dieses unerwarteten Ereignisses wurden bewusstlos vorgefunden, ein erschreckender Anblick für Rettungskräfte und Anwesende gleichermaßen. Unter den Verletzten befanden sich Kinder und Jugendliche im Alter von zwei bis 16 Jahren. Glücklicherweise erlitt keines der Opfer Verbrennungen, und es waren keine operativen Eingriffe notwendig. Das Geschehen ereignete sich im Schlosspark des Stadtteils Vratislavice nad Nisou, wo das Kinderfest stattfand.

Rettungsaktion im Gang

Die Rettungsdienste waren schnell vor Ort, um erste Hilfe zu leisten. Fünf Personen mussten reanimiert werden, bevor sie in umliegende Krankenhäuser gebracht wurden. Ein Kind wurde aufgrund der Schwere seiner Verletzungen per Rettungshubschrauber in die Uniklinik Motol nach Prag geflogen. Die Stadt Liberec, etwa 25 Kilometer südöstlich der sächsischen Grenzstadt Zittau gelegen, wurde durch dieses Ereignis erschüttert.

Ursache und Vorsichtsmaßnahmen

Eine Polizeisprecherin berichtete, dass der Blitz in einen Baum eingeschlagen hatte, unter dem sich die Menschen zum Schutz vor dem Regen versammelt hatten. Der Vorfall unterstreicht die Bedeutung, bei Gewittern die Nähe von Bäumen zu meiden. In Tschechien wird Anfang Juni traditionell der Internationale Kindertag gefeiert, und zahlreiche Veranstaltungen ziehen Familien in die Freiheit. Doch dieses Mal wurde die Festlichkeit von der Naturgewalt überschattet.

Unwetter zieht weiter

Nicht nur in Liberec, sondern auch in anderen Teilen Tschechiens führten Unwetter zu Problemen. Hochwasser an vielen Flüssen, vor allem im Westen des Landes, zwangen die Behörden zu Warnungen. In Pilsen wurden die Bürger aufgefordert, Flussufern fernzubleiben, während zwischen Pilsen und Strakonice Bahnstrecken wegen Erdrutschen gesperrt werden mussten. Die Wettervorhersage deutete auf weitere Unwetter hin, was die Region in erhöhte Alarmbereitschaft versetzte.