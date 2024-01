Blutige Weihnachten in Favoriten: Serbe attackiert Mutter und Sohn mit Messer

In Wien, ereignete sich ein dramatischer Vorfall, der die friedliche Atmosphäre eines gewöhnlichen Wohnhauses erschütterte. Ein 28-jähriger Serbe soll einen 40-jährigen Wiener und dessen Mutter in deren eigenen vier Wänden mit einem Messer attackiert haben.

Wien-Favoriten: Die beiden Männer waren sich zuvor in einem Lokal begegnet und hatten den Abend gemeinsam verbracht. Die Stimmung soll jedoch gekippt sein, als sie sich in der Wohnung des 40-Jährigen befanden. Dort soll es zu einem Streit gekommen sein, dessen Ursache bislang unklar ist. Im Zuge dieser Auseinandersetzung griff der 28-Jährige zu einem Messer und verletzte den älteren Mann im Halsbereich sowie an der Hand.

Die 65-jährige Mutter des Opfers, die sich ebenfalls in der Wohnung aufhielt, versuchte ihrem Sohn zu Hilfe zu kommen. Doch auch sie wurde Opfer des brutalen Angriffs und erlitt Verletzungen im Gesichtsbereich.

Festnahme

Nach der Attacke flüchtete der Tatverdächtige aus der Wohnung. Doch die Flucht währte nur kurz. Die alarmierte Polizei konnte den 28-Jährigen noch vor dem Wohnhaus stellen und vorläufig festnehmen. Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen wurde ein Küchenmesser sichergestellt, das als mutmaßliche Tatwaffe dient.

Die Wiener Berufsrettung war schnell vor Ort und leistete notfallmedizinische Hilfe. Die beiden Verletzten wurden umgehend ins Krankenhaus gebracht, um dort weiter versorgt zu werden.

Ein Alkoholtest, der mit dem Tatverdächtigen durchgeführt wurde, ergab einen Wert von 1,98 Promille. Dies lässt vermuten, dass der 28-Jährige zum Tatzeitpunkt erheblich alkoholisiert war.

Polizei ermittelt

Die Ermittlungen zu diesem erschütternden Vorfall werden vom Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, geführt. Es bleibt abzuwarten, welche weiteren Details im Zuge der Untersuchungen ans Licht kommen werden.