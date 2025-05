Bombenalarm vor Budget-Debatte: Herrenloser Koffer legt Sitzungsbetrieb lahm

Ein herrenloser Koffer am Parlamentseingang löste Großalarm aus. Der Bombenalarm verzögerte die Bundesratssitzung, bei der wichtige Budgetfragen diskutiert werden sollten.

Sicherheitsalarm im Parlament

Ein verdächtiger Koffer sorgte am heutigen Vormittag für einen Sicherheitsalarm im österreichischen Parlament. In unmittelbarer Nähe zu Tor 3 entdeckten Sicherheitskräfte das herrenlose Gepäckstück, was umgehend einen Bombenalarm auslöste. Die Behörden reagierten mit sofortigen Sicherheitsmaßnahmen und sperrten einen Umkreis von 50 Metern ab. Der Zugang zum Parlamentsgebäude wurde vollständig blockiert.

Der Vorfall ereignete sich zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt, da für den Vormittag eine wichtige Sitzung des Bundesrates (zweite Kammer des österreichischen Parlaments) anberaumt war. Nach Untersuchung des verdächtigen Objekts gab die Polizei jedoch rasch Entwarnung. Der Verdacht auf einen Sprengkörper bestätigte sich nicht, der Koffer erwies sich als harmlos. Die Sperren wurden daraufhin wieder aufgehoben. Die gesamte Untersuchung nahm lediglich 15 Minuten in Anspruch.

Verzögerter Parlamentsbetrieb

Trotz der schnellen Klärung des Vorfalls kam es zu Verzögerungen im parlamentarischen Ablauf. Die ursprünglich für 9:00 Uhr angesetzte Bundesratssitzung musste verschoben werden. Auch der angekündigte Livestream der Sitzung konnte nicht wie geplant starten.

Auf der Tagesordnung des Bundesrates standen bedeutsame Themen wie das Budget-Loch und notwendige Sparmaßnahmen. Zudem war eine Aktuelle Stunde mit Außenministerin Beate Meinl-Reisinger vorgesehen.