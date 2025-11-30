Bosnien & Herzegowina: Das schmutzige Geschäft mit der grünen Energie

Millionen aus Ökostrom-Abgaben fließen an privilegierte Erzeuger, während die Justiz ein System unter Korruptionsverdacht ins Visier nimmt. Die Spur führt zu politischen Verbindungen.

Die Bürger der Föderation Bosnien und Herzegowina haben in den vergangenen fünf Jahren mehr als 33 Millionen Euro an private Stromerzeuger überwiesen – und das durch eine spezielle Abgabe für erneuerbare Energien auf ihrer monatlichen Stromrechnung. Dies geht aus einer umfassenden Analyse öffentlicher Daten und Prüfberichte hervor. Bei einer durchschnittlichen Stromrechnung von 30 Euro zahlt jeder Haushalt etwa 17 Cent monatlich für sogenannte “grüne Energie”. Diese Beträge fließen direkt auf das Konto des Betreibers für erneuerbare Energien (OIEiEK).

Von dort wandert das Geld weiter an “privilegierte Erzeuger” – so werden die Eigentümer von Solar- und Kleinwasserkraftwerken in den offiziellen Vorschriften tatsächlich bezeichnet. Unter ihnen befinden sich auch ehemalige Gesetzgeber und Minister. Im Vorjahr zahlten die Verbraucher rund 3,8 Millionen Euro ein, während an die privaten Kraftwerksbetreiber etwa 6,3 Millionen Euro ausgeschüttet wurden. Die Differenz wird aus früher angesammelten Mitteln beglichen.

Besonders auffällig ist die regionale Verteilung der Gelder: Während Elektroprivreda BiH (EP BiH) etwa 76 Prozent der Abgaben für erneuerbare Energien von allen Verbrauchern einnimmt, fließen rund 77 Prozent der Förderungen an Erzeuger, die an das Netz von EP HZHB angeschlossen sind. Das bedeutet im Klartext: Der Großteil des in Sarajevo, Tuzla oder Zenica eingezahlten Geldes – wo EP BiH die Stromversorgung übernimmt – wandert zu Erzeugern in der Herzegowina und Teilen Westbosniens, wo die meisten Solarparks errichtet wurden.

Justiz ermittelt

Mittlerweile hat die Justiz die Vorgänge im Visier. Nach einer Anzeige von sechs Mitarbeitern der Agentur OIEiEK, zwei negativen Finanzprüfungen und entsprechenden Erkenntnissen der Finanzpolizei wurde eine Untersuchung durch die Kantonsstaatsanwaltschaft in Mostar eingeleitet. Laut Strafanzeige soll der ehemalige Direktor Borisa Misiraca – Sohn der früheren Staatsanwältin Jadranka Lokmic-Misiraca – rechtswidrig 15 zusätzliche Personen in der Agentur beschäftigt haben, die eigentlich nur 11 Mitarbeiter haben sollte.

Erst im vergangenen Monat wurde der Fall an eine höhere Instanz übergeben: die kürzlich eingerichtete Sonderabteilung für organisierte Kriminalität, Wirtschaftskriminalität und Korruption der Staatsanwaltschaft der Föderation BiH (POSKOK). Diese kündigte an, dass der zweite, umfangreichere Teil der Strafanzeige Gegenstand einer breiteren Untersuchung sein könnte. Darin wird behauptet, dass zahlreiche Bescheide über den Stromankauf weit über die zulässigen Quoten hinaus ausgestellt wurden. “Der zuständige föderale Staatsanwalt hat alle notwendigen Maßnahmen ergriffen, um die Grundlagen für eine mögliche Ausweitung der Ermittlungen auf weitere Straftaten zu prüfen”, erklärte Nina Hadzihadjdarevic, Sprecherin von POSKOK, gegenüber Radio Free Europe (RSE). RSE konnte keinen Kontakt zum ehemaligen Direktor Misiraca herstellen, und OIEiEK reagierte nicht auf Anfragen.

Das Gesetz über erneuerbare Energien in der Föderation bot äußerst großzügige Anreize für Investoren, vor allem im Bereich der Solarenergie. Das System der “garantierten Abnahmepreise” ermöglichte es den Investoren, ihr eingesetztes Kapital innerhalb von drei bis vier Jahren zurückzubekommen – danach folgten Millionengewinne. Ein Beispiel: 2015 erhielten die Eigentümer von Solaranlagen für eine Megawattstunde (MWh) etwa 380 Euro. Das war neunmal mehr als der damalige durchschnittliche MWh-Preis von rund 40 Euro. In jenem Jahr wurden 3.298 MWh erzeugter Solarenergie mit etwa 1,3 Millionen Euro vergütet, obwohl ihr tatsächlicher Marktwert nur bei etwa 135.000 Euro lag.

“Ein solches System wurde ausschließlich geschaffen, um Tycoons zu begünstigen”, kritisiert Energieexperte Almir Muhamedbegovic, der seit Jahren auf die Unhaltbarkeit dieser Praxis hinweist, gegenüber RSE. Obwohl die Fördersätze im Laufe der Zeit reduziert wurden, erhalten viele Kraftwerke die Vergütungen weiterhin nach den alten, deutlich höheren Tarifen – denn das Gesetz garantierte einen unveränderlichen Preis für 12 Jahre ab Inbetriebnahme des jeweiligen Kraftwerks.

Bosnien und Herzegowina hatte sich 2013 verpflichtet, bis 2020 mindestens 40 Prozent des gesamten Stromverbrauchs aus erneuerbaren Quellen zu decken. Dies geschah durch die Übernahme der EU-Richtlinie zur Förderung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Quellen und den Beitritt zur Europäischen Energiegemeinschaft. Da die Energiepolitik in der Zuständigkeit der Entitäten liegt, haben sowohl die Föderation BiH als auch die Republika Srpska eigene Gesetze und Aktionspläne verabschiedet, neben dem Brčko-Distrikt BiH als separate Verwaltungseinheit.

Lukratives Geschäftsmodell

Im Gegensatz zu EU-Ländern oder den Nachbarstaaten führte BiH jedoch bis zur Gesetzesänderung in der Föderation im Jahr 2023 keine Kategorie “Prosumer” ein – also Bürger, die selbst Solarmodule auf ihren Häusern installieren, Strom produzieren und Überschüsse verkaufen können. Stattdessen wurde allen Verbrauchern eine Abgabe für erneuerbare Energien auferlegt, die sie über ihre Stromrechnungen seit mehr als einem Jahrzehnt an die “privilegierten Erzeuger” entrichten müssen.

Solaranlagen schossen daraufhin “wie Pilze nach dem Regen” aus dem Boden. Unter den Investoren finden sich hauptsächlich lokale Geschäftsleute, aber auch Ausländer. Darunter ist auch die Familie des regional bekannten ehemaligen “Bosses” von Dinamo Zagreb, Zdravko Mamic, der sich vor einem Urteil in Kroatien wegen der Veruntreuung von etwa 18 Millionen Euro aus diesem Fußballverein und Steuerhinterziehung nach BiH absetzte – dessen Staatsbürgerschaft er besitzt und das ihn deshalb nicht ausliefern kann.

Da das Gesetz einen 12-jährigen Stromabnahmevertrag mit unveränderlichem Preis vorsah, verkaufen einige Solaranlagenbetreiber ihren Strom noch immer zu den Preisen aus der Zeit der Inbetriebnahme – die um ein Vielfaches über den aktuellen Marktpreisen liegen. In der Föderation BiH operieren zwei Entitätsunternehmen für Stromerzeugung und -verteilung: Elektroprivreda BiH (EP BiH) mit Sitz in Sarajevo und Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosna (EP HZHB) mit Sitz in Mostar, neben Elektroprivreda Republike Srpske in der anderen Entität. Sie sind gesetzlich verpflichtet, den gesamten Strom von privaten Erzeugern mit Förderbescheiden abzunehmen.

Neben dem garantierten Strompreis über 12 Jahre ermöglichte das Gesetz einem einzelnen Investor, eine Vielzahl von Kraftwerken zu bauen und dafür Förderungen zu erhalten. Einige von ihnen haben einen Großteil der verfügbaren Quoten belegt und damit kleinere potenzielle Investoren vom Fördersystem ausgeschlossen. Private Investoren profitierten zudem von der Möglichkeit, Grundstücke aufzuteilen bzw. Solarkraftwerksprojekte in kleinere Einheiten zu unterteilen. Für Solaranlagen mit einer Leistung unter einem Megawatt (1000 kW) sind weder eine Energiegenehmigung noch eine Umweltverträglichkeitsstudie erforderlich, die auf Entitätsebene ausgestellt werden und gründlichere Verfahren erfordern würden.

Allein in der Umgebung von Mostar wurden laut Konzessionsregistern 30 separate Solaranlagen mit jeweils 900 kW – also genau 100 kW unter dem genannten Limit – angemeldet. Alle gehören derselben Firma und sind auf demselben Grundstück nebeneinander angeordnet, tragen aber formal unterschiedliche Namen: “Kraftwerk 1”, “Kraftwerk 2” bis “Kraftwerk 30”. RSE kontaktierte drei solcher “aufgeteilter” Solaranlagen, doch keine beantwortete die Fragen dazu, wie sie in das Fördersystem aufgenommen wurden.

In der Föderation BiH wurden bis Ende 2024 insgesamt 940 Anlagen mit einer Gesamtleistung von 87,5 MW errichtet. Weitere 692 Anlagen mit einer Gesamtleistung von 121 Megawatt befinden sich im Bau. Lokale Gemeinschaften nutzen ihre Befugnisse und verabschieden neue Raumordnungspläne für Solarprojekte. Die Stadt Stolac in der südlichen Herzegowina beispielsweise hat im Entwurf ihres neuen Raumordnungsplans 1.200 Hektar für den Bau von Solaranlagen mit einer Gesamtleistung von etwa 600 MW vorgesehen – das entspricht ungefähr der Leistung des slowenisch-kroatischen Kernkraftwerks in Krško.

Während ihrer Lebensdauer von 25 Jahren wird eine solche Anlage etwa 4,9 Millionen kWh Strom produzieren und einen Gewinn von rund 782.000 Euro erzielen – das Siebenfache der ursprünglichen Investition. Mehrere private Investoren haben bereits Dutzende solcher Kraftwerke errichtet, die ans Netz angeschlossen sind, wie aus offiziellen Daten von Elektroprivreda BiH und Elektroprivreda HZHB hervorgeht, die zur Abnahme dieses Stroms verpflichtet sind. Pro Kraftwerk kassieren die Betreiber jährlich zwischen 15.000 und 50.000 Euro an Fördergeldern.

Das Gesetz über die Nutzung erneuerbarer Energiequellen wurde 2023 novelliert und führte endlich die Kategorie “Prosumer” ein. Für etwa 500 Haushalte pro Jahr wurde die Möglichkeit geschaffen, Solarmodule auf ihren Dächern zu installieren, eigenen Strom zu produzieren und Überschüsse an die lokalen Stromversorger zu verkaufen oder in sonnenarmen Zeiten zu kompensieren. Für die Installation können sie zudem eine Förderung von etwa 3.500 Euro erhalten.

Inoffiziell wurde jedoch zwei Jahre nach Inkrafttreten des neuen Gesetzes noch kein einziger “Prosumer” ans Netz angeschlossen. Weder Elektroprivreda BiH noch Elektroprivreda HZHB reagierten auf Anfragen von RSE zur Anzahl der angeschlossenen Kleinerzeuger.

Zusätzlich hat der Umweltschutzfonds der Föderation BiH in den vergangenen Jahren ausschließlich an juristische Personen etwa 1,9 Millionen Euro für 92 Projekte zum Bau von Photovoltaikanlagen als Maßnahme der “Energieeffizienz” ausgezahlt – teilweise mit EU-Mitteln kofinanziert. Privatpersonen hatten auf diese Förderungen keinen Anspruch.