Bosnier schwimmt im eiskalten Hechtsee in Tirol (VIDEO)

Der 33-jährige Senail Mesić aus Cazin hat heute viele mit seinem Video sowohl schockiert als auch zum Lachen gebracht.

Trotz der Temperaturen unter dem Gefrierpunkt wagte er es, im österreichischen Hechtsee in der Stadt Tirol zu schwimmen. Schneeflocken wirbelten vor der Kamera, und um ihn herum lag hoher Schnee, mit dem sich Senail „benetzte“, bevor er in den See stieg.

„Die Molke ist da, die Forelle ist da, los, gehen wir schwimmen“, sagte Mesić im Video, bevor er ins Wasser ging. Am Ende sang er sogar:

„Ich bin ein Krajišnik, darauf bin ich stolz, dich liebe ich mit Herz und Seele.“