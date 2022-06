Bosnier unterteilt Serben in zwei Kategorien (VIDEO)

Ein bosnischer Influencer wurde gefragt, wie sehr er Serben hasst. Wegen der Antwort, die er gab, ging es in den sozialen Netzwerken heiß her: “Das ist die einzige Aufteilung für mich.”

Trotz der Tatsache, dass sie bis vor einigen Jahrzehnten in einem Land lebten, die gleiche Kultur, Tradition, Gesetze und menschlichen Werte teilten und sich unabhängig von der Nationalität liebten, nutzen einige Balkanländer immer noch jede Gelegenheit, um sich gegenseitig zu provozieren, und wer weiß wie oft schon versuchen, Serben, Kroaten und Bosnier strikt zu trennen.

Ein Follower des bekannten Influencers aus Bosnien und Herzegowina, Sermed Maktouf, versuchte kürzlich, dieses Thema anzusprechen, als er den Influencer während der Live-Übertragung fragte, wie sehr er Serben hasse. Seine Antwort sorgt in den sozialen Netzwerken für Begeisterung.

„Wie sehr hasse ich Serben? Um dich nicht zu beleidigen, sage ich nicht, dass die Frage dumm ist, sondern dass sie nicht besonders schlau ist. Ich bin der Meinung, dass keine Nation oder Religion und Rasse verallgemeinert werden sollte, sondern Menschen sollten nur auf Gute und Böse aufgeteilt werden. Das ist die einzige Aufteilung. Was Serbien betrifft, so wurde ich immer mit viel Liebe und Respekt begrüßt und fühlte mich immer wie zu Hause, also ich liebe Serbien.“, sagte Sermed und schickte Grüße aus Bosnien und Herzegowina.

Seine Botschaft erhielt große Unterstützung in den sozialen Netzwerken. Einwohner der gesamten Region stimmten Sermed sofort zu, gratulierten ihm und schlossen sich den Grüßen an, während sich Instagram-User aus Serbien bedankten und alle einluden, ihr Land zu besuchen, mit garantierter Herzlichkeit und allbekannter Gastfreundschaft.