Bosnierin eröffnet Fitnessstudio nur für muslimische Frauen!

In Bosnien und Herzegowina wurde kürzlich ein innovatives Fitnessstudio ausschließlich für muslimische Frauen eröffnet. Dieses besondere Zentrum ermöglicht es Frauen, in einem geschützten und auf ihre Bedürfnisse abgestimmten Raum zu trainieren, fernab der Öffentlichkeit.

Das Fitnesscenter in Sarajevo wird von der erfahrenen Trainerin Arnela geleitet, die selbst den Nikab trägt, eine traditionelle Bekleidung, die den gesamten Körper bedeckt. Dies ermöglicht den Frauen, ihre sportlichen Aktivitäten mit einem hohen Maß an Diskretion und Sicherheit auszuüben. Jede Teilnehmerin erhält eine spezielle Zugangskarte, die den Eintritt ermöglicht, während der Raum vollständig von der Außenwelt abgeschirmt ist.

Gesundheit & Glaube

Die Philosophie des Studios geht über das reine körperliche Training hinaus. Es bietet Frauen die Möglichkeit, sich um ihre Gesundheit zu kümmern, ohne Kompromisse bei religiösen Geboten eingehen zu müssen. Auf Facebook teilt Arnela regelmäßig Tipps für verschiedene Körpertypen – sei es für Ektomorphen, Mesomorphen oder Endomorphen – und gibt Ratschläge, wie man effektiv Gewicht verlieren oder Muskeln aufbauen kann.

@arnela.fitness.trainer Pozdrav svima! Ja sam Arnela Alispahić, personalni fitness trener sa gotovo decenijom iskustva. Nakon 6 godina vođenja uspješnog fitness centra u blizini Tešnja, ostvarila sam svoj san i otvorila prvi fitness centar za žene u Sarajevu. Privatnost i osjećaj sigurnosti su nam na prvom mjestu. Naš centar je projektovan u saradnji s arhitektama, uz poseban fokus na zone za treninge, rasvjetu, boje i svaki detalj koji doprinosi vašem komforu. Sa nama, možete trenirati kada vama najviše odgovara jer koristimo personalne kartice koje našim klijenticama omogućavaju pristup fitness centru 0-24 h, 7 dana u sedmici. Naš prostor se prostire na tri etaže prilagođene različitim vrstama treninga: Drugi sprat: grupni treninzi i kardio. Prvi sprat: kardio, trake, bicikli, Smith mašina, sprave za zgibove i noge. Minus 1: sprave za izolaciju mišića, prsa, ramena, biceps, triceps i cross-trening. Sve sprave su vrhunske kvalitete, prestižnog brenda Precor, a uz to imamo i umjetnu stijenu za penjanje sa užetom do visine od 5 metara za dodatnu aktivnost. U narednom reelsu predstaviću vam naša 3 paketa treninga, ukoliko želite samostalno trenirati, možete postati naš član već danas! ♬ original sound – Personal trainer, nutri-coach.

Arnela, die bereits Erfahrung in der Leitung eines ähnlichen Zentrums nahe Tesanj gesammelt hat, sieht in der Eröffnung in Sarajevo die Verwirklichung eines Traums. Die Kundinnen schätzen ihre Professionalität und ihr Engagement. Die Einrichtung steht auch Frauen offen, die sich modisch freier kleiden und nicht streng an islamische Vorschriften gebunden sind.