Bosnischer Rentner bricht alle Rekorde – 75 Jahre Witwerpension

Ein 93-jähriger Bosnier stellt einen bemerkenswerten Rekord auf: Seit 75 Jahren bezieht er bereits seine Hinterbliebenenrente – ein Fall, der selbst Experten staunen lässt.

In der Republika Srpska, dem serbischen Landesteil Bosniens, gibt es Rentner, die seit bemerkenswert langer Zeit ihre Hinterbliebenenrente beziehen. Der absolute Rekordhalter ist ein Mann aus Zvornik: M.Z., Jahrgang 1931, erhält seine Hinterbliebenenrente bereits seit 1950 – und damit seit unglaublichen 75 Jahren.

Dies geht aus aktuellen Daten des Pensions- und Invalidenversicherungsfonds der Republika Srpska hervor.

Bemerkenswert ist dabei, dass M.Z. seine Hinterbliebenenrente bereits im Alter von nur 19 Jahren zu beziehen begann. In der damaligen Nachkriegszeit ermöglichten Gesetze den Bezug von Hinterbliebenenrenten bereits ab der Volljährigkeit, insbesondere wenn der Bezieher der Hauptverdiener der Familie wurde oder sich in Ausbildung befand.

Langjährige Rentenempfänger

Auf dem zweiten Platz der langjährigen Rentenempfänger folgt Z.R. aus der Region Ribnik. Die 1945 geborene Person bezieht seit 1952 – also seit 73 Jahren – ebenfalls eine Hinterbliebenenrente. Den dritten Platz belegt D.V., Jahrgang 1933.

Sie erhält ihre Hinterbliebenenrente seit 1958 und damit seit 67 Jahren, wie Vertreter des Pensionsfonds gegenüber InfoBijeljina erklärten.