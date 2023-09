Bosnisches Ehepaar hat noch nie Fleisch probiert!

Auf dem Bjelasnica-Gebirge, in Bosnien und Herzegowina, liegt das kleine Dorf Brda. Es besteht aus lediglich fünf bis sechs Haushalten. Omer und Hava, zwei Bewohner des Dorfes, leben hier inmitten der Abgeschiedenheit und bewahren trotz der geografischen Herausforderungen ihren traditionellen Lebensstil.

Inmitten der Hügel von Bosnien und Herzegowina, hoch auf dem Bjelasnica-Gebirge, befindet sich das Dorf Brda. In dieser abgelegenen Region leben Omer und Hava, zwei der wenigen verbliebenen Ureinwohner. Unabhängig von der Jahreszeit, ob Sommer oder Winter, nennen sie Brda ihr Zuhause und haben gelernt, in dieser Isolation zu leben. „Wir verfügen über alles Notwendige zum Überleben, und tatsächlich ist die Situation heute besser als in der Vergangenheit“, betonen sie.

Die Straßenverhältnisse verbessern sich stetig, und häufig steht ihnen ein Transportmittel zur Verfügung, um den nächsten bewohnten Ort zu erreichen. Dort können sie Lebensmittelvorräte für mehrere Tage einkaufen.

(FOTO: Printscreen/ YOUTUBE/ALEN AVDIC )

Hava, die drei Jahre älter ist als ihr Ehemann Omer, zeichnet sich durch ihre Arbeitsamkeit aus. Sie verbringt ihre Zeit damit, Wolle zu spinnen und daraus warme Winterstrümpfe zu stricken. „Wenn es ihm schlecht ginge, würde er eine andere suchen, aber wer würde ihn wollen. Die Rente kommt, solange es eine Rente gibt, ist alles gut“, scherzt sie.

Kraft trotz bescheidener Ernährung

Ihr kleines, ordentliches Haus ist umgeben von Hügeln und wilde Tiere wie Füchse sind ihre regelmäßigen Gäste. Wir halten kein Vieh, wir haben nur eine Kuh. Das Leben ist dumm, wenn du auf dem Land nicht mindestens eine Kuh hast“, sagt Omer. Die Kinder kommen, bereiten vor, du profitierst von der Kuh. Es gibt nichts Gesünderes als das.“

(FOTO: Printscreen/ YOUTUBE/ALEN AVDIC )

Trotz der vielen verlassenen Häuser im Dorf, leben Omer und Hava fast alleine auf dem Berg. „Es gibt ein paar Häuser, die Viehzucht betreiben, aber das ist hartes Brot“, sagt Hava. „Ich stricke, schicke es an Freunde, wenn sie können, verkaufen sie es, wenn nicht, geben sie es zurück. Ich kann nicht untätig sein.“

Hava ernährt sich hauptsächlich von Gemüse und Käse. „Ich esse keine fertige Suppe. Fleisch essen, keine Rede davon. Ich esse nur Weißfett. Rahm, Käse. Jede Mahlzeit ist das für 75 Jahre“, sagt sie. Trotz ihrer bescheidenen Ernährung mangelt es ihr nicht an Kraft. „Frauen sind hier mutig, stark und arbeiten bis zum Tod“, sagt sie.

Das Leben in Brda ist geprägt von Arbeit und Geschäft. Die Jungen sind klug, dass sie gehen. Ich kann meinen Sohn nicht hier festhalten, um mit mir zu arbeiten“, sagt Hava.

Trotz der Herausforderungen, die das ländliche Leben mit sich bringt, haben Omer und Hava ihren Frieden mit ihrer Lebensweise gemacht und schätzen die Einfachheit und Ruhe, die sie in Brda gefunden haben.